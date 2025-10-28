دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق بمركب سياحي في قرية أصفون بإسنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر من السيطرة على حريق محدود نشب داخل مطبخ مركب سياحي أثناء رسوها بمرسى قرية أصفون التابعة لمركز إسنا، دون وقوع أي إصابات بين السائحين أو طاقم العمل.

وتبين من الفحص المبدئي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي بأحد الأجهزة داخل المطبخ، وقد تعاملت قوات الإطفاء مع النيران بسرعة قبل امتدادها لباقي أجزاء المركب.

وتم نقل جميع السائحين المتواجدين على متن المركب إلى مراكب أخرى حفاظًا على سلامتهم، فيما تواصل الأجهزة المختصة أعمال التبريد والمعاينة للتأكد من سلامة المركب وبيان الأسباب النهائية للحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.