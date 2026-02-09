الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش ..غداً

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم ٣١ يناير ٢٠٢٦، غداً الثلاثاء الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٦، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش

تأتى هذه الاجراءات في اطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

يذكر أن فى تصريحات سابقة قررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي الموافقة على صرف علاوة خاصة بقيمة 250 جنيهاً لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية.

كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 350 جنيها كحد أقصى و250 جنيها كحد أدني ؛ بما جملته 600 جنيه كحد أقصى و500 جنيه كحد أدنى .

وصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي بأن " العلاوة الخاصة التي قررتها الهيئة تأتي مراعاة للظروف المعيشية ودعماً للعلاوة الدورية المقترحة من السادة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية".

كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم ووكالة أنباء الشرق الأوسط.