لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
محافظة الأقصر تعلن تجهيز شاشات عرض ضخمة لبث احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظة الأقصر تشارك المصريين فرحتهم بإفتتاح المتحف المصري الكبير وتعلن تجهيز شاشات عرض ضخمة لبث الإحتفالية
محافظة الأقصر تشارك المصريين فرحتهم بإفتتاح المتحف المصري الكبير وتعلن تجهيز شاشات عرض ضخمة لبث الإحتفالية
شمس يونس


في إطار حرص محافظة الأقصر على مشاركة المواطنين أجواء الاحتفال بالحدث التاريخي العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر عن تجهيز ساحة سيدي أبو الحجاج خلف معبد الأقصر وتزويدها بشاشة عرض ضخمة بالإضافة إلى شاشة العرض الموجودة بميدان صلاح الدين لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر على مدار اليوم الذي يوافق الأول من نوفمبر 2025، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة، ويجعل المواطنين جزءًا من هذه اللحظة التاريخية.

وأكد محافظ الأقصر، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تستعد لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية ، مع رفع كفاءة الميادين والشوارع العامة المحيطة لتليق بالمناسبة العظيمة التي تمثل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري.

وأشار المهندس عبد المطلب عمارة، إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا قوميًا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على أن يشارك أبناء الاقصر في هذا العرس الوطني الذي يعكس مكانة مصر العالمية وريادتها الثقافية والحضارية، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة تاريخية وأن المحافظة حريصة على أن يعيش كل مواطن وزائر للمحافظة التاريخية هذه اللحظة الفريدة.

