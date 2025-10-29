مياه الأقصر تحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك والصيانة الدورية للسباكة

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برئاسة المهندس أحمد رمضان، على أهمية ترشيد استهلاك المياه لدى المواطنين، مشددة على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للأدوات الصحية والصنابير لمنع الهدر وضمان استدامة الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، تقدم الشركة تسهيلات للمواطنين الراغبين في التعاقدات الجديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بها، لضمان خدمة آمنة وموثوقة. وتشمل التسهيلات تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل سداد الرسوم، وتوفير قنوات متعددة لاستقبال طلبات المواطنين سواء من خلال مراكز خدمة العملاء أو المنصات الرقمية.

وشدد المهندس أحمد رمضان على أن الشركة تعمل على رفع مستوى الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وحماية المنظومة المائية، مع الإشارة إلى وجود عقوبات رادعة لكل من يقوم بتوصيل المياه أو الاستفادة منها بصورة غير قانونية.

وأضاف أن الشركة توفر الدعم والإرشاد الفني للمواطنين لضمان صيانة السباكة بشكل دوري وكفء، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر، مع الاستمرار في تطوير جودة الخدمات لضمان رضا العملاء وتعزيز ثقافة الاستدامة.

وأكدت شركة مياه الأقصر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وحماية الموارد المائية، بما يضمن استمرار توفير مياه نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.