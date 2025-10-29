قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الأقصر تحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك والصيانة الدورية للسباكة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برئاسة المهندس أحمد رمضان، على أهمية ترشيد استهلاك المياه لدى المواطنين، مشددة على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للأدوات الصحية والصنابير لمنع الهدر وضمان استدامة الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، تقدم الشركة تسهيلات للمواطنين الراغبين في التعاقدات الجديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بها، لضمان خدمة آمنة وموثوقة. وتشمل التسهيلات تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل سداد الرسوم، وتوفير قنوات متعددة لاستقبال طلبات المواطنين سواء من خلال مراكز خدمة العملاء أو المنصات الرقمية.

وشدد المهندس أحمد رمضان على أن الشركة تعمل على رفع مستوى الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وحماية المنظومة المائية، مع الإشارة إلى وجود عقوبات رادعة لكل من يقوم بتوصيل المياه أو الاستفادة منها بصورة غير قانونية.

وأضاف أن الشركة توفر الدعم والإرشاد الفني للمواطنين لضمان صيانة السباكة بشكل دوري وكفء، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر، مع الاستمرار في تطوير جودة الخدمات لضمان رضا العملاء وتعزيز ثقافة الاستدامة.

وأكدت شركة مياه الأقصر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وحماية الموارد المائية، بما يضمن استمرار توفير مياه نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.

الاقصر محافظ الاقصر مياة الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

ترشيحاتنا

اللواء محمد معوض سكرتير عام مساعد القليوبية

السيرة الذاتية للواء محمد معوض عقل سكرتير عام مساعد القليوبية

المهندسة جيهان عبدالحميد سكرتير عام القليوبية

تعرف على السيرة الذاتية للمهندسة جيهان عبد الحميد سكرتير عام القليوبية

ارشيفية

شاب ينهي حياته في الدفهلية

بالصور

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد