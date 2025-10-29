النيابة العامة والمعمل الجنائي يعاينان المركب السياحي المحترق بالأقصر

بدأت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، اليوم، التحقيق في واقعة احتراق المركب السياحي الذي اشتعلت به النيران، أمس أثناء ابحارها من الأقصر إلى أسوان مما تسبب فى رسوها بقرية أصفون التابعة لمركز إسنا، والذي أسفر عن احتراق المركب بالكامل دون وقوع إصابات بين السائحين أو الطاقم.

وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، حيث تم فحص بقايا المركب المحترق ورفع آثار الحريق من داخل المطبخ وغرف الطاقم وصالات النزلاء، تمهيدًا لتحديد السبب الرئيسي لاشتعال النيران وما إذا كان ناتجا عن ماس كهربائي أو إهمال بشري.

كما تعمل اللجنة المختصة على حصر وتقدير الخسائر المادية التي لحقت بالمركب، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يُعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قوات الحماية المدنية قد نجحت في السيطرة على الحريق الذي شب داخل المركب مساء أمس، وتم إجلاء جميع السائحين وعددهم 230 سائحا بسلام، ونقلهم إلى مراكب أخرى تابعة للشركة المالكة لاستكمال برنامجهم السياحي دون تأثر.