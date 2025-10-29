قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خريطة إلكترونية ذكية تعمل على توثيق مشاريع تمكين المرأة على مدى 10 سنوات
بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.. بنك كندا يخفض الفائدة مجددا
بدلاء الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري
السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الغد
مرصد الأزهر: سلطات الاحتلال تواصل تديين التعليم لترسيخ الهوية الصهيونية في الأراضي المحتلة
تعديل في مواعيد مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات
القانون يلزم الناخب باختيار العدد المقرر من المرشحين بانتخابات النواب 2025
رئيس غينيا الاستوائية يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش ويشيد بشجاعة سيدة فلسطينية
الاتصالات تصدر طوابع تذكارية من خلال البريد المصري للمتحف الكبير
زيزو وبن شرقي وطاهر في هجوم الأهلي أمام بتروجيت بالدوري
نمو الاقتصاد المصري يتسارع ودويتشه بنك يرفع توقعاته إلى 4.6%
تحقيقات وملفات

الغربية تتربع على عرش “حياة كريمة” بنسبة تنفيذ تتجاوز 97.24% لمشروعاتها

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس محمد سالم مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وممثلي دار الهندسة – الاستشاري العام لرئاسة مجلس الوزراء للمبادرة، وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، إلى جانب مديري المديريات المعنية وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتبقية بقرى مركز زفتى ومراجعة نسب الإنجاز تمهيدًا للاستلام والتشغيل، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وتقديم خدمات متكاملة تليق بالمواطن المصري.

دعم محافظ الغربية 

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة للمشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الأسواق النموذجية والمواقف ونقاط الحماية المدنية والمنشآت الخدمية المختلفة، حيث تم استعراض الملاحظات الفنية ومقترحات معالجتها وفقًا للمعايير التخطيطية المعتمدة بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وجودتها في الوقت نفسه.

وخلال الاجتماع، وجّه اللواء أشرف الجندي ترجيهات مشدده إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأجيل أو تباطؤ، وأن على الشركة سرعة إنهاء الأعمال المتبقية وتلافي جميع الملاحظات فورًا، مشددًا أن حق المواطن في الحصول على خدمة آمنة ومتكاملة  امر لا يقبل المساومة، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي جهة تتسبب في تعطيل التشغيل أو تأخير تسليم المشروعات.

وأكد محافظ الغربية أن استلام وتشغيل المشروعات المتبقية في زفتى يأتي على رأس أولويات المحافظة خلال هذه المرحلة، مشددًا على التنسيق الكامل بين دار الهندسة والجهات التنفيذية والشركات المنفذة لحسم أي ملاحظات ميدانية على الفور، بما يضمن تسليم هذه المشروعات للمواطنين وتشغيلها وفق أعلى معايير الجودة. كما وجّه بالإسراع في تشغيل نقاط الحماية المدنية المنفذة ضمن المبادرة لما تمثله من أهمية كبرى في حفظ أمن وسلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة تسليم جميع المواقع المتبقية لتكون جاهزة للتشغيل في أقرب وقت ممكن.

تحسين خدمات المواطنين 

واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بالتأكيد على أن نسبة التنفيذ في مشروعات “حياة كريمة” بزفتى بلغت 97.24%، موضحًا أن الهدف الآن هو الوصول إلى نسبة إنجاز 100% في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن فرق العمل بالمحافظة تضاعف جهودها وتعمل على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف، في إطار ما تشهده محافظة الغربية من طفرة خدمية وتنموية غير مسبوقة تعكس حجم العمل والإصرار على تحقيق التنمية الشاملة على أرض الواقع.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات المواطنين مبادرة حياة كريمة

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

جانب من الندوة

أوقاف كفر الشيخ تنظّم ندوة توعوية حول خطورة التنمر وقيمة التسامح

جانب من الملتقى

الأزهر يحذر من خطر الإلحاد ويدعو لتدريب الشباب على التفكير النقدي

د. خالد الجندي

خالد الجندي: الرضا ثروة المؤمن الحقيقية وليس المال

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

