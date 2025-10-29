الغربية تتربع على عرش “حياة كريمة” بنسبة تنفيذ تتجاوز 97.24% لمشروعاتها

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس محمد سالم مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وممثلي دار الهندسة – الاستشاري العام لرئاسة مجلس الوزراء للمبادرة، وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، إلى جانب مديري المديريات المعنية وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتبقية بقرى مركز زفتى ومراجعة نسب الإنجاز تمهيدًا للاستلام والتشغيل، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وتقديم خدمات متكاملة تليق بالمواطن المصري.

دعم محافظ الغربية

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة للمشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الأسواق النموذجية والمواقف ونقاط الحماية المدنية والمنشآت الخدمية المختلفة، حيث تم استعراض الملاحظات الفنية ومقترحات معالجتها وفقًا للمعايير التخطيطية المعتمدة بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وجودتها في الوقت نفسه.

وخلال الاجتماع، وجّه اللواء أشرف الجندي ترجيهات مشدده إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأجيل أو تباطؤ، وأن على الشركة سرعة إنهاء الأعمال المتبقية وتلافي جميع الملاحظات فورًا، مشددًا أن حق المواطن في الحصول على خدمة آمنة ومتكاملة امر لا يقبل المساومة، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي جهة تتسبب في تعطيل التشغيل أو تأخير تسليم المشروعات.

وأكد محافظ الغربية أن استلام وتشغيل المشروعات المتبقية في زفتى يأتي على رأس أولويات المحافظة خلال هذه المرحلة، مشددًا على التنسيق الكامل بين دار الهندسة والجهات التنفيذية والشركات المنفذة لحسم أي ملاحظات ميدانية على الفور، بما يضمن تسليم هذه المشروعات للمواطنين وتشغيلها وفق أعلى معايير الجودة. كما وجّه بالإسراع في تشغيل نقاط الحماية المدنية المنفذة ضمن المبادرة لما تمثله من أهمية كبرى في حفظ أمن وسلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة تسليم جميع المواقع المتبقية لتكون جاهزة للتشغيل في أقرب وقت ممكن.

تحسين خدمات المواطنين

واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بالتأكيد على أن نسبة التنفيذ في مشروعات “حياة كريمة” بزفتى بلغت 97.24%، موضحًا أن الهدف الآن هو الوصول إلى نسبة إنجاز 100% في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن فرق العمل بالمحافظة تضاعف جهودها وتعمل على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف، في إطار ما تشهده محافظة الغربية من طفرة خدمية وتنموية غير مسبوقة تعكس حجم العمل والإصرار على تحقيق التنمية الشاملة على أرض الواقع.