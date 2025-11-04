محافظ الوادي الجديد يشهد القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، و اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، صباح اليوم، القرعة العلنية التي أجرتها مديرية الأمن، للمتقدمين لآداء فريضة الحج بوزارة الداخلية، وسط حضور بارز من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمواطنين، وذلك بقاعة المشير محمد حسين طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

وأسفرت القرعة العلنية التي أجريت إلكترونيًا عن فوز (٣٨) متقدمًا أساسيًا لآداء فريضة الحج لعام (١٤٤٧هـ/ ٢٠٢٦م) على مستوى المحافظة، و (١٩ ) احتياطيًا.

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن شكره لوزارة الداخلية ومديرية أمن المحافظة؛ لتنظيم القرعة بشفافية، مقدمًا التهنئة للفائزين، راجيًا لهم حجًا مبرورًا وعملًا مقبولًا وعودةً سالمةً إلى أرض الوطن.

كما أعلن المحافظ عن إهداء شنطة إحرام كاملة لكل حاج فائز، و دراسة التنسيق مع وزارة الداخلية لسفر الحجاج من مطار أسيوط بدلاً من القاهرة تيسيرًا علي حجاج المحافظة.