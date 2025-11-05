أخبار الوادي الجديد | المحافظ يشهد القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية .. ويتفقد المرحلة الثانية من رصف حى البرى بالخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يشهد القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، و اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، صباح اليوم، القرعة العلنية التي أجرتها مديرية الأمن، للمتقدمين لآداء فريضة الحج بوزارة الداخلية، وسط حضور بارز من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمواطنين، وذلك بقاعة المشير محمد حسين طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

حيثُ أسفرت القرعة العلنية التي أجريت إلكترونيًا عن فوز (٣٨) متقدمًا أساسيًا لآداء فريضة الحج لعام (١٤٤٧هـ/ ٢٠٢٦م) على مستوى المحافظة، و (١٩ ) احتياطيًا.

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن شكره لوزارة الداخلية ومديرية أمن المحافظة؛ لتنظيم القرعة بشفافية، مقدمًا التهنئة للفائزين، راجيًا لهم حجًا مبرورًا وعملًا مقبولًا وعودةً سالمةً إلى أرض الوطن.

كما أعلن المحافظ عن إهداء شنطة إحرام كاملة لكل حاج فائز، و دراسة التنسيق مع وزارة الداخلية لسفر الحجاج من مطار أسيوط بدلاً من القاهرة تيسيرًا علي حجاج المحافظة.

محافظ الوادى الجديد يتفقد المرحلة الثانية من رصف حى البرى بمدينة الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رصف وتركيب بلاط الإنترلوك بحي البري بمدينة الخارجة، يرافقهما العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ، والأستاذ جهاد متولى رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة.

واطلع المحافظ خلال جولته على معدلات التنفيذ الميدانية، حيث يجري رصف وتركيب الإنترلوك بإجمالي مساحة ٣٥ ألف متر مسطح تشمل عددًا من الشوارع الداخلية بالحي، وذلك استكمالًا للمرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها على مساحة مماثلة بلغت ٣٥ ألف متر مسطح، موجهًا بسرعة استكمال الشوارع المتبقية مع مراعاة تيسير حركة المشاة وسهولة الوصول إلى المرافق والخدمات، فضلًا عن استكمال الأعمال بشوارع البلد القديمة وحى السبط البحرى.

أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم حركة بيع وشراء نشطة وسط استقرار واضح في أسعار الخضر والفاكهة، نتيجة وفرة الإنتاج المحلي داخل المزارع المفتوحة والصوب الزراعية المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة. ويأتي ذلك تزامنًا مع جهود الأجهزة التنفيذية في متابعة الأسواق وضبط الأسعار، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

أسعار الخضروات اليوم في الوادي الجديد

استقرت الطماطم عند نحو 22 جنيهًا للكيلوجرام، وسجلت البطاطس 20 جنيهًا، والبصل ما بين 20 و25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل 25 جنيهًا. كما تراوح سعر الجزر بين 20 و25 جنيهًا، والفاصوليا من 25 إلى 30 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 20 و25 جنيهًا، في حين بلغ سعر الملوخية 20 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الفاكهة اليوم في الوادي الجديد

بلغ سعر الرمان ما بين 30 و35 جنيهًا، والتين من 35 إلى 40 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار المانجو بين 40 و50 جنيهًا حسب النوع والحجم. وسجل الكانتالوب من 30 إلى 40 جنيهًا، والتفاح المستورد ما بين 50 و60 جنيهًا، في حين تراوحت الكمثرى بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

ويرجع استقرار الأسعار إلى نجاح مشروعات الري الحديث والتوسع في الصوب الزراعية، التي وفّرت إنتاجًا مستمرًا على مدار العام، إضافة إلى المبادرات القومية التي دعمت الفلاحين ووفّرت فرص عمل جديدة للشباب.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الواعدة في مصر، لما تمتاز به من مناخ صحراوي معتدل وتربة خصبة ومصادر ري آمنة، جعلت منها نموذجًا في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق داخل الواحات، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين.

