ليبيا .. حبس مسؤول كبير في وزارة الداخلية

أصدرت النيابة العامة الليبية قرارا بحبس مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي احتياطياً، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن انتهاكات لحقوق عدد من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية بطرابلس.

وذكرت النيابة العامة الليبية في بيان لها أن وكيل النائب العام استكمل إجراءات التحقيق المتعلقة بالواقعات المنسوبة إلى ضابط الشرطة أسامة المصري إنجيم، وذلك إثر تلقي بلاغات من نزلاء بالمؤسسة تفيد بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات شملت استجواب المتهم حول ظروف وملابسات الانتهاكات التي طالت عشرة نزلاء، والتسبب في وفاة أحدهم نتيجة التعذيب.

وختمت النيابة العامة الليبية بيانها قائلة : وبعد توافر الدلائل الكافية التي ترجح مسؤولية المتهم عن الأفعال المنسوبة إليه، قررت النيابة العامة إحالته إلى القضاء المختص وهو قيد الحبس الاحتياطي، لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون .