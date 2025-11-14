قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
مصطفى الرماح


نظمت وزارة الداخلية مبادرة "سلامة عيونك" تحت رعاية رئيس الجمهورية ضمن مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع إحدى شركات البصريات وإحدى المستشفيات لإعداد قوافل طبية تضم أطباء متخصصين لعلاج أمراض العيون لدى طلاب المدارس وذلك فى إطار حرصها على تعزيز الرعاية الصحية بالمناطق الأكثر إحتياجاً.

تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن أمراض العيون وعلاج الحالات المستهدفة مجاناً بالإضافة إلى تسليم نظارات طبية للحالات التى تتطلب ذلك بما يسهم فى تحسين جودة الرؤية وصحة العيون لدى الطلاب خاصةً فى المناطق الأكثر إحتياجاً.. وقد قامت المبادرة بالكشف على قرابة 3000 طالب وطالبة بالمدارس المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقد أتيح للطلاب فرصة إختيار تصميمات النظارات التى تناسبهم من بين أشكال كثيرة ومتنوعة تم توفيرها لهم فى أجواء من الود والتفاعل بينهم وبين رجال الشرطة وتم تسليم النظارات الطبية للحالات المستحقة وسط إشادة من المستفيدين بالمبادرة ودعم الوزارة لهم.

وفى بادرة إنسانية وحرصاً على توفير رعاية صحية للطلاب فى المناطق الأولى بالرعاية قامت المبادرة بالتنسق مع إحدى المستشفيات بإجراء العمليات الجراحية لبعض الحالات التى أثبت الكشف الطبى حاجتها إلى تدخل جراحى.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة هذه المبادرة حرصاً منها على توفير الرعاية الطبية للطلاب وإيمانا منها بأن الرؤية الجيدة ليست رفاهية بل نعمة يجب الحفاظ عليها ودعمها بكل السبل.

الداخلية مبادرة وزارة الداخلية رعاية صحية للطلاب أمراض العيون

