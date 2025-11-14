خلافات ميراث.. القبض على شخص تعدى على عمه بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر "من ذوى الهمم" مما أدى لسقوطه أرضاً بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة فارسكور بدمياط بحدوث مشاجرة بين (عامل "من ذوى الهمم")، و(نجل شقيقته) لخلافات بينهما حول الميراث قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وبإستدعاء الطرف الأول وسؤاله أقر بقيامهما بالتصالح فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.