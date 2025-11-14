القبض على شخصين مزقا لافتة دعائية لمرشح مجلس النواب بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بقيام شخصين يستقلان سيارة "فان" بتمزيق إحدى اللافتات الدعائية الخاصة بأحد المُرشحين بمجلس النواب بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاملان بإحدى الشركات لمكافحة الحشرات - مقيمان بالقليوبية)، وبحوزتهما السيارة المُشار إليها.

وبمواجهتهما أقرا أنه حال قيامهما برش مبيد حشرى بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول قام أحدهما بوضع يده على اللافته المُشار إليها "دون قصد" مما تسبب فى سقوطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.