الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
روسيا :أي وحدات عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا
رياضة

محمد حمدي ليس الأول.. لعنة الإصابات تضرب مواهب وصفقات الأهلي السوبر

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يعاني النادي الأهلي من لعنة الإصابات التي تحرمه من المواهب إضافة إلي الصفقات السوبر لتدعيم المراكز الشاغرة فى ظل الإستحقاقات التي يرتبط بها المارد الأحمر محليا وقاريا ودوليا.

النادي الأهلي عاني في الآونة الأخيرة من لعنة الإصابات التي تضرب النجوم سواء بصفوف الفريق أو المراد التعاقد معها إثر الدخول فى مفاوضات تمهيدا للإلتحاق بصفوف كتيبة الشياطين الحمر.

محمد حمدي نجم فريق بيراميدز ليس الأول في صفقات النادي الأهلي السوبر التي تتعرض للإصابات القوية بل سبقه آخرون من مختلف النجوم المحترفين والمحليين. 

يزن النعيمات

ذكرت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي أنهي كافة التفاصيل المادية والإدارية الخاصة بصفقة انتقال نجم منتخب الأردن يزن النعيمات إلي القلعة الحمراء فى ميركاتو الشتاء.

وعقب التسريبات الخاصة بصفقة انتقال نجم منتخب الأردن يزن النعيمات إلي النادي الأهلي تعرض لاعب النشامي للإصابة بقطع الرباط الصليبي في مباراة العراق بربع نهائي كأس العرب 2025 بقطر.

وخضع لاعب منتخب الأردن يزن النعيمات لعملية رباط صليبي في الركبة، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة النشامي أمام العراق في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 في قطر.

وأجريت عملية الرباط الصليبي لنجم نشامي الأردن يزن النعيمات في مركز سبيتار الطبي في العاصمة القطرية الدوحة، بإشراف أطباء متميزين.
حمزة عبدالكريم الموهبة الصاعدة تعرض للإصابة فى مباراة المقاولون العرب التي أقيمت فى بطولة كأس عاصة مصر.

محمد شكرى 

تعرض محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا ثم النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى خلال مباراة فريقه ضد المصري البورسعيدي في شهر أبريل عام 2024.

الأمر الذي استدعى خضوع محمد شكري لعملية جراحية وبرنامج تأهيلي طويل وهو ما أثر على مشاركته لكنه عاد وقدم أداءا جيدا مع فريق سيراميكا كليوباترا قبل أن يستعيده النادي الأهلي في صيف عام 2025.

النادي الأهلي عقب إنهاء كافة التفاصيل مع مسئولي نادي سيراميكا كليوباترا لانتقال محمد شكري إلي صفوف القلعة الحمراء تعرض اللاعب للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

أشرف داري

تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف داري لسد العجز فى دفاعات المارد الأحمر وتدعيم الخطوط الخلفية.

ومنذ تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف داري والأخير يعاني من إصابات متكررة ومختلفة في أوتار الركبة والعضلات الخلفية والكاحل مع تأكيد المسؤولين على أن طبيعة تكوينه البدني تتطلب برامج تأهيل خاصة وتدريبات استشفاء مكثفة لتجنب تكرارها، خاصة مع ميل بسيط في عضلات الحوض يضع ضغطًا إضافيًا عليه.

وتعرض أشرف داري لإصابات الكاحل المتكررة وغاب بسببها فترات طويلة في 2021 كما عاني من إصابات العضلة الخلفية وتجددها بما في ذلك شد من الدرجة الأولى فضلا عن إصابة الفتق وتمزق في أوتار العضلات أسفل البطن.

جلال الدين مشاريبوف

تعثرت صفقة انتقال اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف إلى النادي الأهلي في صيف عام 2022 بسبب تعرض اللاعب للإصابات المتكررة أبرزها التهاب في العمود الفقري.

الأمر الذي دفع إدارة النادي الأهلي لتجميد المفاوضات بعد الفحص الطبي وأكد اللاعب لاحقًا أنه هو من رفض إتمام الصفقة بسبب الإصابة وحاجته للعلاج حسب ما نشرت تقارير في عام 2022.

إصابة موهبة الأهلي 

كشف الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق خلال مباراة المقاولون العرب في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، إن حمزة عبد الكريم لاعب الفريق اشتكى من آلام في القدم والكاحل نتيجة كدمة قوية خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب التي جمعت بين الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح طبيب الأهلي أن الجهاز الفني قام باستبدال اللاعب قبل نهاية الشوط الأول تجنبا لزيادة الآلام ومنع تفاقم الإصابة.

تأتي إصابة حمزة عبدالكريم في ظل المفاوضات المتقدمة بين النادي الأهلي وبرشلونة الإسباني لضم اللاعب فى ميركاتو الشتاء


إصابة محمد حمدي بـ الصليبي

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي لاعب المنتخب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

كما أكد أبو العلا أن الأشعة أثبتت أيضا إصابة محمود تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل وجار تجهيزه للحاق بباقي مباريات البطولة.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي فريق محمد حمدي

