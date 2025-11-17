تعليم الإسكندرية: فيديو الاعتداء على طالب مدرسة النصر قديم ويعود لعامين

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول الاعتـ..ـداء على طالب بمدرسة النصر القومية قديم وتم تصويره منذ عامين.

وأشار أبوزيد إلى أن الواقعة قديمة تعود إلى عامين وتم التحقيق فيها في حينها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان الدكتور عربي أبوزيد قد قرر أمس تشكيل لجنة عاجلة لفحص الفيديو المتداول والعرض عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد أن اللجنة فحصت الفيديو وعرضت عليه نتائج الفحص، مشيرًا إلى أن إعادة تداول الفيديو في هذا التوقيت جاء دون تحرٍّ للدقة أو التأكد من تاريخ المحتوى، مشددا على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو مشاركة أي مواد مرئية قد تثير البلبلة بين المواطنين.

وقد أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يشير إلى تعـ..ـدي ناظر مدرسة بالإسكندرية على طالب بالركل والصـ..ـفع أمام زملائه وعدد من المعلمين.