قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث مع نظيره التشادي تعزيز برامج التدريب ونقل الخبرات

وزير الكهرباء ووزير المياه والطاقة بتشاد
وزير الكهرباء ووزير المياه والطاقة بتشاد
وفاء نور الدين

 التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والمهندس باساليه كيغنابي مارسيلين وزير المياه والطاقة بجمهورية تشاد، فى جلسة مباحثات على هامش المشاركة فى أعمال اللجنة المشتركة المصرية التشادية فى دورتها الثالثة التى انعقدت امس الاحد، بالنادي الدبلوماسي بالقاهرة

تناول اللقاء بحث سبل دعم الشراكة والتعاون فى مختلف مجالات الكهرباء وتعزيز برامج التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات وتنمية المهارات من خلال زيادة الدورات التدريبية المتخصصة الذى يقدمها القطاع، وتطرق اللقاء الى تعزيز التعاون بين مصر وتشاد في مشروعات البنية التحتية اللازمة لقطاع الكهرباء ، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية الموارد البشرية ، وشمل اللقاء نقاشا موسعا حول الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات الخاصة ودفع شركات القطاع الخاص فى البلدين إلى الدخول فى شراكات استثمارية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتذليل العقبات أمام الاستثمار في هذه المجالات فى اطار الشراكة بين الدولتين ،و مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين على هامش انعقاد اللجنة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة المختلفة

قال الدكتور محمود عصمت ، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة شريكاً فعالاً ونشطاً في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارة افريقيا، من خلال العديد من المشروعات فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة ، موضحاً استمرار العمل على نقل التجربة المصرية ، وتبادل الخبرات مع الاشقاء في الدول الأفريقية  ، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة للتحول في الطاقة والذى تم ادراك أهميته مبكراً حيث تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 والتي تستهدف تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وأكثر من 65% عام 2040، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2040 ، موضحا الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجالات الطاقات المتجددة وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يستهدف تحرير سوق الكهرباء، وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا المجال ، مرحبا بالتعاون مع دولة تشاد

الكهرباء وزير الكهرباء تشاد اللجنة المشتركة المصرية التشادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فيلم ثقلة

صدقي صخر من كواليس فيلم قفلة المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان أسوان

مهرجان أسوان يفتح باب التقديم للورش لإنتاج 10 أفلام قصيرة

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد