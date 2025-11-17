قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد إطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة بشمال سيناء

جهاز تنظيم المخلفات
جهاز تنظيم المخلفات
حنان توفيق

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء دكتور خالد مجاور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، وشركة أسمنت سيناء، في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات، حيث قام بالتوقيع كل من، الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ تامر مجدي راغب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء، وبمشاركة العضو المنتدب للشركة السيد بياترو كالا، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الجديدة وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، والمسؤول عن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها في جمهورية مصر العربية، حيث يقوم بالتعاون مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، مشيرة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي رغبةً بالتعاون بين الجهاز وشركة أسمنت سيناء في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات وإدراكًا منهما لأهمية دعم التكامل والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في مختلف المجالات، لا سيما المجالات المتعلقة بالمحافظة على البيئة وصحة وسلامة الإنسان.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن بروتوكول التعاون يهدف إلي التعاون والاهتمام المشترك بين الطرفين للحفاظ على البيئة من خلال إدارة المخلفات الصلبة وتقليل التلوث في القنوات المائية وتوفير حلول عملية ومستدامة، حيث تقوم شركة أسمنت سيناء وفقا لبروتوكول التعاون بتوفير حاويات مخصصة لجمع المخلفات لمحافظة شمال سيناء، على أن يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة على تشغيل هذه الوسائل بالتنسيق مع وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة.

وأضافت د.منال عوض، أنه وفقا لبروتوكول التعاون يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، لاستلام عدد 1000 حاوية جمع قمامة  بسعة 240 لتر بالتنسيق مع الجهات المحلية لضمان جمع المخلفات بشكل فعّال ومستدام، وكذلك التنسيق مع الجهات الادارية المختصة لتوفير الكوادر البشرية والتقنيات اللازمة لتنظيم العمليات ذات الصلة، على أن تقوم الوحدات المحلية بإعداد تقارير دورية عن أداء المشروع وإرسالها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات للتأكد من تحقيق الهدف وضمان نجاح التجربة، كما يتضمن البروتوكول المساهمة والتعاون بين الجانبين في تنفيذ حملات التوعية المجتمعية حول أهمية إدارة المخلفات وحماية البيئة.

ومن جانبه أكد الأستاذ تامر مجدي، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء أن توقيع هذا البروتوكول يأتي امتدادًا لحرص شركة أسمنت سيناء على القيام بدور فعّال في خدمة المجتمع والبيئة في شمال سيناء. مؤكدا نحن نؤمن بأن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، وأن القطاع الخاص قادر على تقديم حلول عملية تدعم جهود الدولة في هذا المجال. وسنواصل المضي قدمًا في تطوير مبادرات تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مسار التنمية المستدامة في المحافظة.

كما اكد بياترو كالا ، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا التعاون، وأن نساهم في تحسين منظومة إدارة المخلفات في شمال سيناء. ونأمل أن يساعد هذا المشروع في دعم المجتمع المحلي وتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة.

جهاز تنظيم إدارة المخلفات توقيع بروتوكول تعاون جمهورية مصر العربية وتقليل التلوث في القنوات المائية

