51 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم خلال 48 ساعة

شهد قطاع السياحة في مدن البحر الأحمر نشاطًا لافتًا خلال اليومين الماضيين، بعدما استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم ما يقرب من 51 ألف سائح عبر 255 رحلة طيران قادمة من مختلف المطارات الأوروبية، وفق جداول التشغيل المعتمدة. ويعكس هذا العدد المتزايد حالة الانتعاش السياحي مع ارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق والمنتجعات بشكل ملحوظ.

تدفّق أوروبي واسع نحو شواطئ الغردقة

وبحسب مصادر سياحية، سجّلت الأسواق الألمانية والروسية والإيطالية والبولندية والتشيكية النسبة الأكبر من الوافدين إلى المدينة خلال الأيام الأخيرة، في ظل بحث الأوروبيين عن وجهات دافئة للهروب من الطقس البارد في بلادهم.

الغردقة في صدارة المقاصد السياحية

وأكد عصام علي، الخبير السياحي وعضو غرفة المنشآت الفندقية، أن الغردقة باتت خلال الفترة الأخيرة الوجهة الأكثر جذبًا داخل مصر، متفوقة على كثير من المدن الساحلية المنافسة. وأوضح أن الحجوزات تشهد ارتفاعًا ملموسًا من الأسواق الألمانية والإنجليزية والروسية والبولندية، مع توقعات باستمرار تدفّق الرحلات طوال موسم الشتاء.

ويرى خبراء القطاع أن هذا الزخم المتواصل في الحركة السياحية يبشّر بموسم قوي للبحر الأحمر، مدعومًا بتوسع شركات الطيران في تشغيل رحلات مباشرة وزيادة الطلب الأوروبي على المقاصد المشمسة.