بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
حوادث

طبيعية أم لغز غامض؟.. وفاة فتاة داخل منزلها تهز قرية الكولة بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الكولة التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج واقعة غامضة أثارت حالة واسعة من الجدل والحزن بين الأهالي، بعد العثور على فتاة في بداية العقد الثالث من عمرها جثة هامدة داخل منزلها قبل نقلها إلى مستشفى أخميم المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوصول فتاة عشرينية، مقيمة بقرية الكولة، جثة هامدة إلى مستشفى أخميم المركزي.

وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة فارقت الحياة داخل منزلها في ظروف لا تزال غامضة، وجارٍ التحقق من كافة التفاصيل للوقوف على سبب الوفاة وما إذا كانت وفاة طبيعية أم هناك أي شبهة جنائية في الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف الحقيقة كاملة، بينما تحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات وكشف سبب الوفاة.

