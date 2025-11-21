طبيعية أم لغز غامض؟.. وفاة فتاة داخل منزلها تهز قرية الكولة بسوهاج

شهدت قرية الكولة التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج واقعة غامضة أثارت حالة واسعة من الجدل والحزن بين الأهالي، بعد العثور على فتاة في بداية العقد الثالث من عمرها جثة هامدة داخل منزلها قبل نقلها إلى مستشفى أخميم المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوصول فتاة عشرينية، مقيمة بقرية الكولة، جثة هامدة إلى مستشفى أخميم المركزي.

وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة فارقت الحياة داخل منزلها في ظروف لا تزال غامضة، وجارٍ التحقق من كافة التفاصيل للوقوف على سبب الوفاة وما إذا كانت وفاة طبيعية أم هناك أي شبهة جنائية في الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف الحقيقة كاملة، بينما تحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات وكشف سبب الوفاة.