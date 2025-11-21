3 آلاف برميل يوميًا| حكاية كشف بترولي جديد في خليج السويس.. ونقلة بقطاع الطاقة

في وقت تتسارع فيه خطوات مصر نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية في قطاع الطاقة، تكشف وزارة البترول عن إنجاز جديد يحمل معه رسائل ثقة وأمل لمستقبل الصناعة البترولية. فخليج السويس، الذي ظل لعقود أحد أهم روافد الإنتاج، يعود مجددًا لصدارة المشهد بعد إعلان كشف بترولي جديد يُعد ثمرة تعاون مصري إماراتي بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل عبر شركة جابكو.



كشف جديد يعيد الحيوية إلى خليج السويس

أعلنت وزارة البترول عن تحقيق كشف بترولي جديد بعد نجاح حفر البئر الاستكشافية "كريستال شمال شرق رمضان"، التي تستعد للدخول إلى مرحلة الإنتاج خلال أيام بمعدل يقترب من 3 آلاف برميل من الخام يوميًا. ويأتي هذا التطور استكمالًا لجهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يدعم أمن الطاقة ويخدم خطط التنمية الاقتصادية.



تقنيات حديثة تقود لكشف نوعي

ويعكس هذا الكشف قفزة واضحة في أدوات البحث والاستكشاف، إذ تم الاعتماد على تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN)، التي تُعد من أحدث التقنيات العالمية في دراسة التكوينات الجيولوجية تحت قاع البحر. وقد مكّنت هذه التكنولوجيا المتطورة الجيولوجيين من الوصول إلى مناطق لم تكن معروفة أو قابلة للاستكشاف في السابق، ما يعزز احتمالات اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.



استغلال ذكي للبنية التحتية يخفض التكاليف

اعتمدت أعمال الحفر على منصة "الفنار" التابعة لهيئة البترول، وهو ما أتاح البدء في الإنتاج المبكر دون الحاجة لإنشاء منصة جديدة، بما ينعكس على خفض التكاليف وتسريع دورة الإنتاج. وتُعد هذه الخطوة نموذجًا لكيفية الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة ورفع كفاءة عمليات الإنتاج.



آفاق جديدة للاستثمار في خليج السويس

يمثل هذا الكشف إضافة مهمة لأنشطة شركة دراجون أويل الإماراتية في المنطقة، ويؤكد من جديد أن خليج السويس ما زال يحمل الكثير من الفرص الواعدة. وعزز هذا النجاح ثقة المستثمرين في القطاع، إذ يحمل رسالة واضحة بأن البيئة البترولية في مصر قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، مستندة إلى رؤية تطويرية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتوسيع نطاق عمليات البحث.



ويبرهن هذا الكشف الجديد على استمرار قطاع البترول في مصر لتقديم مؤشرات قوية على تطور أدائه وتنامي قدراته، مؤكّدًا قدرته على تحقيق اكتشافات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني.