سحر رمزي: السفارة المصرية بهولندا تقدم نموذجاً في النزاهة والشفافية بالانتخابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكدت سحر رمزي، الكاتبة الصحفية وعضو الجالية المصرية في هولندا، أنّ السفارة المصرية في أمستردام تقدّم نموذجاً كبيراً في الشفافية والنزاهة خلال سير العملية الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرةً إلى وجود تنسيق كامل بين السفارة والهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأوضحت أنّ العمل يتم وفق إجراءات دقيقة وتعليمات واضحة لضمان انتظام التصويت، مؤكدة حرصها على دعوة المصريين في الخارج للمشاركة ورفع نسب الإقبال مقارنة بالمرحلة الأولى.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ السفارة والقنصلية في هولندا تنظمان العملية الانتخابية بكفاءة عالية رغم انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أنّ الجالية المصرية في أوروبا والعالم العربي تُظهر وعياً كبيراً بأهمية المشاركة. 

وشددت على أنّ المرأة والشباب يمثلون عنصرين رئيسيين في الحشد، معتبرة أنّ الدور الوطني يفرض على الجميع النزول إلى اللجان والمشاركة في اختيار من يمثلهم، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة عبر الشاشات أو متابعة منصات التواصل الاجتماعي.

وواصلت رمزي أنّ التواصل مع الجالية يتم عبر قنوات متعددة تشمل المنظمات والكنائس والهيئات القبطية ونوادي الجالية، إضافة إلى منشورات السفارة الرسمية التي تعكس تطور العلاقات بين مصر وهولندا. 

وذكرت، أنّ تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات تُنفّذ بدقة داخل مقر السفارة، من حيث تسجيل البيانات، وضوابط التصوير، والحفاظ على سرية الاقتراع.

 ولفتت إلى أنّ أي ملاحظات أو عقبات تتم معالجتها فوراً بفضل التعامل الجيد من الطاقم الدبلوماسي، مؤكدة عدم رصد أي شكاوى خلال الساعات الأولى من فتح اللجان.

هولندا السفارة المصرية العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
