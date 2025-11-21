292 مرشحًا يتقدمون لسحب ملفات الترشح خلال الأيام الثلاثة الأولى لانتخابات نقابات المرحلة الأولى للمحامين

تواصلت أعمال سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية بالمرحلة الأولى داخل المكاتب المخصّصة بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، وسط انتظام كامل للأعمال وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان سير الإجراءات بسهولة ويسر دون أي معوقات.

حصاد اليوم الأول- الثلاثاء 18/11/2025

مقعد النقيب: 13 مرشحًا

مقعد الشباب: 11 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 74 مرشحًا

حصاد اليوم الثاني – الأربعاء 19/11/2025

مقعد النقيب: 14 مرشحًا

مقعد الشباب: 19 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 70 مرشحًا

حصاد اليوم الثالث – الخميس 20/11/2025

مقعد النقيب: 12 مرشحًا

مقعد الشباب: 15 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 64 مرشحًا

بلغ إجمالي عدد المتقدمين لسحب الملفات في الأيام الثلاثة الأولى 292 مرشحًا موزعين كالآتي:

مقعد النقيب: 39 مرشحًا

مقعد الشباب: 45 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 208 مرشحين

ويستمر سحب الملفات يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، حتى الأربعاء 26 نوفمبر 2025، عدا يوم الجمعة.

وتشمل نقابات المرحلة الأولى محافظات :" الأقصر و قنا و سوهاج و شمال أسيوط و جنوب أسيوط والمنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية" .