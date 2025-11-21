قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أخبار البلد

292 مرشحًا يتقدمون لسحب ملفات الترشح خلال الأيام الثلاثة الأولى لانتخابات نقابات المرحلة الأولى للمحامين

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصلت أعمال سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية بالمرحلة الأولى داخل المكاتب المخصّصة بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، وسط انتظام كامل للأعمال وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان سير الإجراءات بسهولة ويسر دون أي معوقات.

حصاد اليوم الأول- الثلاثاء 18/11/2025

مقعد النقيب: 13 مرشحًا

مقعد الشباب: 11 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 74 مرشحًا

حصاد اليوم الثاني – الأربعاء 19/11/2025

مقعد النقيب: 14 مرشحًا

مقعد الشباب: 19 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 70 مرشحًا

حصاد اليوم الثالث – الخميس 20/11/2025

مقعد النقيب: 12 مرشحًا

مقعد الشباب: 15 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 64 مرشحًا

بلغ إجمالي عدد المتقدمين لسحب الملفات في الأيام الثلاثة الأولى 292 مرشحًا موزعين كالآتي:

مقعد النقيب: 39 مرشحًا

مقعد الشباب: 45 مرشحًا

مقاعد الأعضاء: 208 مرشحين

ويستمر سحب الملفات يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، حتى الأربعاء 26 نوفمبر 2025، عدا يوم الجمعة.

وتشمل نقابات المرحلة الأولى محافظات :" الأقصر و قنا و سوهاج و شمال أسيوط و جنوب أسيوط والمنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية" .

ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية النادي النهري للمحامين النقابات النقابات الفرعية

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

