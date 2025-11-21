من مختلف العواصم العربية.. مشاهد بارزة لمشاركة المصريين بالخارج بانتخابات النواب| صور

شهدت عدد من العواصم العربية والعواصم الإقليمية، اليوم، تواصل توافد أبناء الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

مشاركة المصريين في جدة

في المملكة العربية السعودية، شهدت السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجالية منذ ساعات الصباح الأولى، حيث حرص الناخبون على المشاركة مبكرًا وسط تنظيم دقيق وتسهيلات واسعة لضمان انسيابية التصويت. وأشادت البعثتان بالالتزام الكبير من المواطنين وحرصهم على المشاركة رغم التزامات العمل وبعد المسافات.

عمان والدوحة.. مشاركة منتظمة

وفي الأردن، توافد المصريون إلى مقر السفارة في عمّان للإدلاء بأصواتهم، وسط التزام تام بالإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقديم دعم خاص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أما في قطر، فقد شهدت السفارة المصرية في الدوحة حضورًا مستمرًا من أبناء الجالية، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات لتيسير عملية التصويت داخل المقر الدبلوماسي.

استقبال مستمر للناخبين بالمغرب

وفي المغرب، أكدت السفارة المصرية جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير كل ما يلزم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر. وشهدت لجان الاقتراع في مختلف المدن المغربية توافدًا مستمرًا من أبناء الجالية المصرية.

كما توافد المصريون في عُمان على مقر السفارة منذ الصباح للمشاركة في التصويت، وسط تنظيم واضح وسلاسة في الإجراءات.

وفي جنوب السودان، شهد مقر السفارة في جوبا مشاركة ملحوظة تعكس حرص المصريين هناك على أداء واجبهم الوطني، مع توفير الإرشاد اللوجيستي وأجهزة التحقق من الهوية داخل اللجنة الدبلوماسية.

كما شهدت السفارة المصرية في البحرين تزايدًا في أعداد المشاركين خلال الساعات الأولى، وسط إجراءات دقيقة لضمان سهولة الإدلاء بالأصوات.

إقبال متزايد بالكويت

وفي الكويت، شهدت السفارة المصرية توافدًا ملحوظًا من أبناء الجالية المصرية للمشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات. وحرصت البعثة الدبلوماسية على توفير كل التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وفق القواعد التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

تفاصيل المرحلة الثانية للانتخابات بالخارج

وتُجرى المرحلة الثانية للمصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 لجنة انتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم. فيما يبدأ تصويت الداخل في 24 و25 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية في 2 ديسمبر المقبل.

وفي حال إجراء جولة إعادة، ستُجرى بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية لجولة الإعادة يوم 25 ديسمبر.

اللجان الانتخابية في الخارج تضم أعضاء من السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من وزارة الخارجية لضمان إدارة العملية الانتخابية بكفاءة. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وفق توقيت الدولة المضيفة، مع إمكانية مد العملية لضمان تمكين جميع الحاضرين من الإدلاء بأصواتهم.

وبهذه المشاركة الواسعة في عدد من الدول العربية والإقليمية، يواصل المصريون في الخارج تأكيد دورهم المهم في الاستحقاقات الوطنية، وترسيخ حضورهم في المشهد الديمقراطي المصري.