قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من مختلف العواصم العربية.. مشاهد بارزة لمشاركة المصريين بالخارج بانتخابات النواب| صور

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

شهدت عدد من العواصم العربية والعواصم الإقليمية، اليوم، تواصل توافد أبناء الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

مشاركة المصريين في جدة

في المملكة العربية السعودية، شهدت السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجالية منذ ساعات الصباح الأولى، حيث حرص الناخبون على المشاركة مبكرًا وسط تنظيم دقيق وتسهيلات واسعة لضمان انسيابية التصويت. وأشادت البعثتان بالالتزام الكبير من المواطنين وحرصهم على المشاركة رغم التزامات العمل وبعد المسافات.

عمان والدوحة.. مشاركة منتظمة

وفي الأردن، توافد المصريون إلى مقر السفارة في عمّان للإدلاء بأصواتهم، وسط التزام تام بالإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقديم دعم خاص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أما في قطر، فقد شهدت السفارة المصرية في الدوحة حضورًا مستمرًا من أبناء الجالية، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات لتيسير عملية التصويت داخل المقر الدبلوماسي.

استقبال مستمر للناخبين بالمغرب

وفي المغرب، أكدت السفارة المصرية جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير كل ما يلزم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر. وشهدت لجان الاقتراع في مختلف المدن المغربية توافدًا مستمرًا من أبناء الجالية المصرية.

كما توافد المصريون في عُمان على مقر السفارة منذ الصباح للمشاركة في التصويت، وسط تنظيم واضح وسلاسة في الإجراءات.
وفي جنوب السودان، شهد مقر السفارة في جوبا مشاركة ملحوظة تعكس حرص المصريين هناك على أداء واجبهم الوطني، مع توفير الإرشاد اللوجيستي وأجهزة التحقق من الهوية داخل اللجنة الدبلوماسية.

كما شهدت السفارة المصرية في البحرين تزايدًا في أعداد المشاركين خلال الساعات الأولى، وسط إجراءات دقيقة لضمان سهولة الإدلاء بالأصوات.

إقبال متزايد بالكويت

وفي الكويت، شهدت السفارة المصرية توافدًا ملحوظًا من أبناء الجالية المصرية للمشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات. وحرصت البعثة الدبلوماسية على توفير كل التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وفق القواعد التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

تفاصيل المرحلة الثانية للانتخابات بالخارج

وتُجرى المرحلة الثانية للمصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 لجنة انتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم. فيما يبدأ تصويت الداخل في 24 و25 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية في 2 ديسمبر المقبل.
وفي حال إجراء جولة إعادة، ستُجرى بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية لجولة الإعادة يوم 25 ديسمبر.

اللجان الانتخابية في الخارج تضم أعضاء من السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من وزارة الخارجية لضمان إدارة العملية الانتخابية بكفاءة. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وفق توقيت الدولة المضيفة، مع إمكانية مد العملية لضمان تمكين جميع الحاضرين من الإدلاء بأصواتهم.

وبهذه المشاركة الواسعة في عدد من الدول العربية والإقليمية، يواصل المصريون في الخارج تأكيد دورهم المهم في الاستحقاقات الوطنية، وترسيخ حضورهم في المشهد الديمقراطي المصري.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 اخبار الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد