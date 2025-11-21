تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان

شهد إقليم كردفان خلال الساعات الماضية تصعيدا عسكريا واسعا، مع استمرار المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالتزامن مع تقدّم كبير للقوات المسلحة على عدة محاور في ولاية شمال كردفان.

معارك عنيفة غرب الأبيض

تشهد المناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض، عاصمة الولاية، اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح، وسط معلومات تشير إلى استمرار المواجهات الضارية حتى اللحظة، ويأتي ذلك في إطار تحركات ميدانية تستهدف استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية في محيط المدينة.

تقدم ميداني في المحورين الشمالي والغربي

سجل الجيش تقدماً ملحوظاً في المحورين الغربي والشمالي للأبيض خلال العمليات القتالية الأخيرة، وتأتي هذه التحركات في إطار خطة عسكرية لقطع انتشار قوات الدعم السريع وتفكيك وجودها في محيط الولاية.

كر وفر جنوب المدينة

لا تقتصر الاشتباكات على شمال وغرب الأبيض، إذ يشهد جنوب المدينة معارك كر وفر بين الجانبي، حوتوحي التحركات الميدانية بأن الجيش يسعى لفتح جبهات متعددة بهدف تشتيت قوات الدعم السريع وتقليل قدرتها على التمركز في موقع واحد.

تحولات في السيطرة داخل أم سيالة

تشير المعلومات إلى استمرار وجود قوات الدعم السريع في عدد من المواقع، من بينها منطقة أم سيالة التي استعادها الجيش في وقت سابق قبل أن ينسحب منها مجدداً، وترجح التقديرات أن هذا الانسحاب يأتي ضمن خطة لإعادة تجميع قوات الدعم السريع في نقاط محددة تمهيداً لاستهدافها لاحقاً.

تحركات عسكرية في البارا وكادوقلي

تشهد مدينة البارا، الواقعة شمال الأبيض بنحو 40 كيلومتراً، تحركات نشطة للقوات المسلحة، وتعد من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الجيش، كما تسجل اشتباكات متقطعة على الحدود مع ولاية جنوب كردفان وسط مؤشرات على استعداد الجيش للتقدم نحو كادوقلي، عاصمة الولاية.

حصار الدلنج وتدهور إنساني

ما تزال مدينة الدلنج خاضعة لحصار قوات الدعم السريع منذ أكثر من شهر، ما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة ويعكس تعقيد المشهد العسكري في الإقليم.