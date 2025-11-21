كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء

قال يانس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أبرز احتياجات النازحين في هذه المرحلة تبدأ بـ الحماية، مضيفاً أن النازحين مرّوا بظروف "صعبة للغاية" وتعرضوا لاعتداءات وصفها بـ"الفظائع الوحشية"، من بينها تقارير عن اغتصاب نساء ومقتل أطفال خلال الهجوم على المدينة.

المساعدات الغذائية

وأضاف لاكية، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية ، أن دارفور تشهد حالياً ظروف مجاعة طارئة، بينما تعيش الفاشر فعلياً حالة "مجاعة"، ما يجعل إدخال المساعدات الغذائية أمراً عاجلاً وغير قابل للتأجيل.

وأوضح أن الاحتياجات تشمل أيضاً الخيام ووسائل الإيواء والرعاية الصحية الأساسية، مشيراً إلى أن وتيرة الدعم الدولي ما تزال أقل من المطلوب مقارنة بحجم الكارثة.

دعم الجهود الإغاثية

وأكد لاركيه أن الأمم المتحدة تعمل على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية رغم التحديات الأمنية وصعوبة الوصول لبعض المناطق، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الإغاثية بشكل أكبر لضمان حماية المدنيين وتوفير ما يلزم لإنقاذ الأرواح في مناطق النزاع.