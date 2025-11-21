قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد جورج عازر، السفير المصري في نيوزيلندا، أن عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج تسير بشكل منتظم، مشيراً إلى أنه يتبقى نحو أربعين دقيقة فقط على إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول. 

وأوضح أنه تم بدء اليوم بلقاء مع القاضي أحمد بناري، عضو اللجنة التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، للاطمئنان على الاستعدادات والتأكد من جاهزية النظام الانتخابي، مؤكداً أن العمل يجري بكفاءة. 

وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تُفتح فيها أبواب السفارة أمام الناخبين بعد انتخابات مجلس الشيوخ بجولتيها، والمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ما أسهم في تراكم خبرة أعضاء السفارة وقدرتهم على التعامل مع الناخبين بسلاسة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الأمور تسير بسهولة ويسر خلال اليوم الأول دون تسجيل أي مشكلات، لافتاً إلى أن الجالية المصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها بين خمسة آلاف وستة آلاف مواطن. 

وأكد أن أفراد الجالية يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والثقافة، وأنهم رغم وجودهم في واحدة من أبعد النقاط الجغرافية عن مصر، فإن ارتباطهم العاطفي والوجداني بوطنهم قوي للغاية، مواصلا، أنهم دائماً يتابعون الأحداث في مصر ولا يتأخرون عن المشاركة في كل ما يخص وطنهم.

وأشار جورج عازر إلى أن حجم الجالية في نيوزيلندا يُعد صغيراً مقارنة بدول أخرى، إلا أن التنسيق بينها وبين السفارة مستمر بصورة جيدة، حيث جرى الإعلان مراراً عبر موقع السفارة ومجموعات الجالية عن مواعيد الانتخابات وشروط التصويت، وأهمية إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

 وأوضح أن هذا التواصل لا يقتصر على العملية الانتخابية فقط، بل يمتد إلى مختلف الأنشطة التي تنظمها السفارة، حيث توجد مجموعة نشطة من أفراد الجالية تشارك بفاعلية في كافة الفعاليات. 

واختتم بالتأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بإعلان الأرقام التفصيلية، بينما يمكن للسفارة التأكيد فقط على حرص المصريين في نيوزيلندا على المشاركة في كل الأحداث التي تهم مصر رغم البعد الجغرافي الشديد.

نيوزيلندا مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

رئيس مدينة بني سويف

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح مسجدي الكريم والرحمن ببلفيا والشنطور

صورة أرشيفية

بني سويف .. انقطاع المياه عن قرية أشمنت وتوابعها غدا

مهرجان الكارتيه بشرم الشيخ

بمشاركة 400 لاعب.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ الأول للكاراتيه في جنوب سيناء| صور

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد