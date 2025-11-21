قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خد بالك من تغير الجو والشبورة.. تحذير عاجل من الأرصاد

البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الارتفاع في درجات الحرارة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بعد فترة التقلبات والأمطار، لكن الفترة المقبلة ستتحسن الأحوال الجوية، لكن على المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

 كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد  تشهد شبورة صباحية لليوم الثالث على التوالي، وأنه تم غلق بعض الطرق منها طريق القاهرة الإسكندرية، وذلك حفاظا على المواطنين.

الشبورة

وأشارت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى إلى أن الشبورة تظهرمن الساعة 4  فجرا حتى ظهور الشمس، وأنه بعد ظهور الشمس تختفي الشبورة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية تختلف من منطقة لآخرى، ولذلك عندما نجد الشبورة يجب تشغيل كشاف الشبورة والسير بسرعات منخفضة، وأن يتم اتباع تعليمات المرور لتجنب الحوادث.

ارتفاعات في قيم درجات الحرارة


وأوضحت أن البلاد تشهد  اليوم ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن العظمى اليوم متوقع تكون من 30 إلى 31 درجة، وأن ذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية.


وأضافت أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات ملحوظة، وأن فار درجات الحرارة من النهار لليل تصل لـ 10 و 12 درجة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء الخروج في المساء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى


القاهرة 31 18
العاصمة الإدارية 31 16
6 أكتوبر 30 16
بنها 30 17
دمنهور 29 17
وادي النطرون 30 16
كفر الشيخ 29 17
المنصورة 30 17
الزقازيق 31 18
شبين الكوم 30 17
طنطا 30 19
دمياط 31 19
بورسعيد 32 21
الإسماعيلية 32 17
السويس 31 17
العريش 31 16
رفح 30 16
رأس سدر 29 17
نخل 30 14
كاترين 23 10
الطور 29 18
طابا 29 16
شرم الشيخ 30 23
الإسكندرية 28 17
العلمين 26 16
مطروح 26 16
السلوم 25 15
سيوة 24 12
رأس غارب 28 18
الغردقة 29 19
سفاجا 29 18
مرسى علم 29 18
الشلاتين 31 20
حلايب 28 22
أبو رماد 28 21
رأس حدربة 27 22
الفيوم 31 17
بني سويف 32 16
المنيا 32 15
أسيوط 33 15
سوهاج 33 16
قنا 34 17
الأقصر 34 17
أسوان 35 18
الوادي الجديد 33 10
أبوسمبل 33 18 
 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأحوال الجوية درجات الحرارة

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
