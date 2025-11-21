حزب الله: نرفض أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية

أكد حزب الله أن لبنان لا يزال في ذكرى الاستقلال عرضة للعدوان الإسرائيلي وللحصار الأمريكي ، مشيرا إلى أن الحفاظ اليوم على استقلال لبنان في ظلّ العواصف والأخطار المحدقة التي تتهدّد لبنان والمنطقة مسئولية اللبنانيين جميعًا.
وقال حزب الله في بيان له في الذكري السنوية لاستقلال لبنان : الحفاظ على الاستقلال يتطلب روحًا مقاومة للاحتلال والعدوان والوصاية والهيمنة ووعيًا وموقفًا وطنيًا موحدًا .
وأضاف : ندعو إلى رفض أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية . وأن استقلال لبنان لا يتأتّى إلا برفضه ومواجهته لأي مشروع خارجي وتحصين سيادته وقراراته من أي تأثيرات لا تخدم مصالح لبنان وشعبه.
وختم الحزب بيانه قائلا : ندعو إلى التمسك بعناصر قوة لبنان وعدم التفريط بها للحفاظ على حقوقه الوطنية ولإسقاط كل المشاريع والمخططات التي تُحاك ضده.