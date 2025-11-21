حزب الله: نرفض أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية

أكد حزب الله أن لبنان لا يزال في ذكرى الاستقلال عرضة للعدوان الإسرائيلي وللحصار الأمريكي ، مشيرا إلى أن الحفاظ اليوم على استقلال لبنان في ظلّ العواصف والأخطار المحدقة التي تتهدّد ‏لبنان والمنطقة مسئولية ‏اللبنانيين جميعًا.

وقال حزب الله في بيان له في الذكري السنوية لاستقلال لبنان : الحفاظ على الاستقلال يتطلب روحًا مقاومة للاحتلال والعدوان والوصاية والهيمنة ووعيًا وموقفًا وطنيًا موحدًا .

وأضاف : ندعو إلى رفض أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية . وأن استقلال لبنان ‏لا يتأتّى إلا برفضه ومواجهته لأي ‏مشروع خارجي وتحصين سيادته ‏وقراراته من أي تأثيرات لا تخدم مصالح لبنان وشعبه.

وختم الحزب بيانه قائلا : ندعو إلى التمسك بعناصر قوة لبنان وعدم التفريط بها للحفاظ على حقوقه الوطنية ‏ولإسقاط كل المشاريع ‏والمخططات التي تُحاك ضده.