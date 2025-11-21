متصفح ثوري يربك اللاعبين الكبار.. بيربلكستي تطلق Comet على أجهزة أندرويد

أطلقت شركة بيربلكستي Perplexity المتخصصة في البحث بالذكاء الاصطناعي، متصفحها الذكي Comet على أجهزة أندرويد، بعد أن كانت الشركة قد قدمت المتصفح لأول مرة على الحواسيب في يوليو الماضي مزودا بقدرات بحث معززة بالذكاء الاصطناعي.



وتجلب نسخة أندرويد معظم قدرات الإصدار المكتبي، إذ يمكن للمستخدمين اعتماد بيربلكستي كمحرك البحث الافتراضي، إضافة إلى إمكانية “الإشارة إلى التبويبات” لطرح الأسئلة على المساعد.

بيربلكستي تطلق Comet على أجهزة أندرويد

كما يتيح المتصفح استخدام وضع الصوت لطرح الأسئلة المتعلقة بجميع التبويبات المفتوحة، فيما يستطيع المساعد تلخيص عمليات البحث عبر جميع الصفحات دفعة واحدة.

وتقول الشركة إن المتصفح قادر أيضا على البحث والتسوّق نيابة عن المستخدم، مع إمكانية متابعة الإجراءات التي ينفذها مساعد Comet خطوة بخطوة، ويأتي الإصدار المخصص لأندرويد مزودا كذلك بأداة مدمجة لحجب الإعلانات.

وتخطط Perplexity لإضافة مزايا جديدة خلال الأسابيع المقبلة، من بينها وكيل محادثة قادر على البحث عبر المواقع وتنفيذ أوامر متعددة، وإنشاء اختصارات لإتمام المهام بسرعة، بالإضافة إلى مدير كلمات مرور متكامل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حدثت الشركة مساعد Comet على الحواسيب ليصبح قادرا على تنفيذ مهام أعقد تستغرق وقتا أطول، مثل نقل البيانات من موقع إلكتروني إلى جدول بيانات.

ورغم إطلاق النسخة الأولى على أندرويد، تؤكد بيربلكستي أن التطبيق سيصل إلى iOS قريبا، وتشير الشركة إلى أن أندرويد كان أولوية نظرا لعدد شركات الاتصالات ومصنعي الهواتف الذين طلبوا دمج Comet في أجهزتهم، وإن لم تعلن بيربلكستي عن أي شراكات جديدة بهذا الخصوص.

وكانت الشركة قد أبرمت شراكة في وقت سابق من العام مع شركة موتورولا لإضافة تطبيق بيربلكستي مسبقا على أجهزتها، لكنها لم توضح ما إذا كان هذا التعاون سيمتد ليشمل المتصفح الجديد.

ويشهد قطاع المتصفحات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي اهتماما متزايدا، فإلى جانب بيربلكستي، أطلقت كل من OpenAI وOpera متصفحاتها الذكية، وإن كانت معظمها تتركز على الإصدار المكتبي.

وكانت The Browser Company قد طرحت العام الماضي تطبيق Arc Search للهواتف، لكن دون تحديثات بارزة لاحقا، قبل أن تحول تركيزها إلى متصفح جديد باسم Dia غير المتاح على الهواتف حتى الآن.

ورغم الطموح لإزاحة متصفحات كبرى مثل كروم وسفاري عبر تجارب تصفح مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن خبراء الأمن السيبراني حذروا من ثغرات محتملة في الوكلاء الذكيين قد تشكل مخاطر أمنية.

وكانت بيربلكستي قد نشرت تدوينة في أكتوبر الماضي تعترف فيها بهذه المخاطر، مؤكدة أن بعض الأشكال الجديدة للهجمات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تتطلب إعادة التفكير جذريا في أمن المتصفحات.