وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات أساس تحسين الخدمات للمواطنين|صور

ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بحضور عدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الذي عقده نهاية شهر أكتوبر الماضي، بحضور وزيري التنمية المحلية والمالية، لبحث الملفات المشتركة في جميع المحافظات، بما يساهم في دعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، وتذليل أي معوقات في هذا الشأن، لدعم جهود تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين حياة المواطنين، وتلبية الاحتياجات العاجلة في تقديم بعض الخدمات الأساسية لهم.

وخلال الاجتماع تم استعراض عددٍ من الملفات المالية المتعلقة بالخدمات التي تقوم بها المحافظات في إطار تنمية الموارد الذاتية لها، وخطط وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والميزات النسبية المتوافرة بكل محافظة، في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية، وتوحيد اللوائح المنظمة لأداء بعض الخدمات ونصيب المحافظات مما تقرره القوانين المختلفة المعمول بها على أرض الواقع.

ومن جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع وزارة المالية لتذليل معوقات دعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، بما يساهم في تعزيز قدرة المحافظات على القيام بمختلف الخدمات التي يطلبها المواطنون وتحسين حياتهم اليومية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية، والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية لتنمية مواردها الذاتية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل بمقر وزارة المالية لمتابعة ما تم مناقشته من ملفات مشتركة.

التنمية المحلية منال عوض تنمية موارد المحافظات وزارة المالية

