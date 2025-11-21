وفد من "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يجري زيارة تفقدية لمستشفى الشرطة بالعجوزة

أجرى وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، زيارة تفقدية لمستشفى الشرطة بالعجوزة، لتفقد الخدمات العلاجية وأوجه الرعاية الصحية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، يأتي ذلك في إطار احتفالات العالم بأعياد الطفولة.

وقامت المستشفى بتوقيع الكشف الطبي على عدد من الأطفال ذوي الإعاقة في عدد من التخصصات منها الجلدية والعظام والرمد وغيرها، وتوفير العلاج لهم بالمجان.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية الدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا من خلال إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية، وتوفير أوجه الرعاية الصحية لهم بالمجان في الأعياد الدوليةالخاصة بهم، وتمتد اسهاماتها لتشمل الاحتفالات التي تنظمها هيئة الشرطة للأشخاص ذوي الإعاقة لإدخال مشاعر البهجة والسعادة عليهم في هذه الأعياد.