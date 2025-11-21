قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أصداء عالمية واسعة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية لجامعة القاهرة وإطلاق مبادرة SHINE

الرئيس الكوري الجنوبي في جامعة القاهرة
الرئيس الكوري الجنوبي في جامعة القاهرة
القسم الخارجي

شهدت جامعة القاهرة حدثًا استثنائيًا حظي بتغطية إعلامية دولية مكثفة، عقب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس لي جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والتي اعتبرتها الصحف ووكالات الأنباء العالمية واحدة من أبرز المحطات الدبلوماسية والثقافية في المنطقة خلال العام.

قاعة الجامعة تحتفي بـ 3050 مشاركًا وإعلان مبادرة SHINE من تحت القبة

أفادت صحيفة ذي اشيا بيزنس ديلي The Asia Business Daily بأن القاعة الكبرى بجامعة القاهرة امتلأت عن آخرها بـ 3050 مقعدًا خلال استقبال الرئيس الكوري، الذي أعلن من تحت قبة الجامعة إطلاق مبادرة SHINE، والتي تحمل رؤية جديدة للتعاون بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط، تحت شعار السلام والازدهار والتبادل الثقافي.


وترمز حروف المبادرة إلى: الاستقرار، الانسجام، الابتكار، بناء الشبكات، والتعليم، باعتبارها إطارًا استراتيجيًا شاملًا للتعاون المستقبلي.

10 ملايين دولار دعمًا إنسانيًا لمصر وجهود غزة

وفي تغطية موسعة، كشفت صحيفة مايلي بيزنس نيوزبيبر  Maeil Business Newspaper عن إعلان الرئيس الكوري تخصيص 10 ملايين دولار دعمًا للهلال الأحمر المصري، تعزيزًا للجهود الإنسانية المرتبطة بأزمات غزة، وتأكيدًا لمكانة كوريا كقوة دولية مسئولة تدعم قيم السلام والاستقرار والشراكة الإقليمية.

كما أبرزت الصحيفة إشادة الرئيس بالعلاقات المصرية الكورية، وربط “معجزة نهر الهان” بنظيرتها على ضفاف النيل، في إشارة إلى نموذج تنموي مشترك يقوم على الابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

دعوة لتوسيع المنح والتبادل الأكاديمي بين الجامعات المصرية والكورية

وسلطت صحيفة ذا كاوزن ديلي The Chosun Daily الضوء على الجانب الثقافي والأكاديمي في الزيارة، حيث أعرب الرئيس الكوري عن رغبة بلاده في توسيع نطاق المنح الدراسية المخصصة للطلاب المصريين، وتعزيز الشراكة البحثية والتعاون الجامعي بين البلدين، مؤكدًا أن التلاقي الثقافي هو الجسر الأعمق لتعزيز الصداقة بين الشعوب.

لقطات إنسانية وتفاعل لافت مع الطلاب

أما صحيفة ذا كوريا تايمز The Korea Times فقد نشرت صورة للرئيس وهو يحيّي طلاب جامعة القاهرة عقب خطابه التاريخي، مشيرةً إلى أن هذا المشهد عكس عمق التواصل الإنساني والثقافي بين الجانبين وأبرز حفاوة الاستقبال المصري داخل الجامعة.

 القاهرة منصة لإطلاق رؤية تعاون شاملة مع الشرق الأوسط

وفي تقريرها الرسمي، أكدت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب (YONHAP) أن الرئيس لي اختار جامعة القاهرة ليعلن منها مبادرة تعاون شاملة مع الشرق الأوسط في مجالات السلام والابتكار والتبادل المعرفي والثقافي، وهو ما يعكس المكانة الدولية المرموقة للجامعة ودورها المتنامي كمنصة للحوار وصياغة المبادرات الإقليمية.

وأكدت جامعة القاهرة أن هذا الاهتمام الإعلامي غير المسبوق يعكس الثقة الدولية بدورها الريادي وقدرتها على أن تكون حاضنة للمبادرات الكبرى، ومنصة تجمع قادة العالم لصياغة رؤى تنموية تخدم مسارات السلام والتنمية المستدامة في المنطقة.

كما شددت الجامعة على أن الزيارة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون المصري الكوري، تشمل التوسع في التبادل الأكاديمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات البحثية بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

رئيس كوريا الجنوبية جامعة القاهرة الصحف الكورية مبادرة SHINE الرئيس لي

