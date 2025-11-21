قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مبادرة SHINE تنطلق من جامعة القاهرة..مرحلة جديدة للتعاون بين كوريا والشرق الأوسط

الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية
الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية
حسام الفقي

شهدت الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى جامعة القاهرة أصداءً إعلامية دولية واسعة، حيث تصدرت وقائع الزيارة وتفاصيلها كبريات الصحف ووكالات الأنباء العالمية، التي أبرزت الدور المحوري للجامعة كمنصة للحوار الحضاري والتعاون الدولي، ومركز إشعاع علمي وثقافي في المنطقة.

تصدر وقائع الزيارة وتفاصيلها كبريات الصحف ووكالات الأنباء العالمية

فقد أشارت صحيفة The Asia Business Daily إلى أن قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة امتلأت عن آخرها بـ3050 مقعدًا في استقبال فخامة الرئيس الكوري، الذي أعلن من تحت قبة الجامعة إطلاق مبادرة تحمل اسم SHINE، تهدف إلى تعزيز رؤية تعاون مشترك بين شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط تحت شعار السلام والازدهار والتبادل الثقافي، موضحة أن حروف المبادرة ترمز إلى: الاستقرار، والانسجام، والابتكار، وبناء الشبكات، والتعليم، بما يعكس إطارًا استراتيجيًا متكاملاً للتعاون المستقبلي.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة Maeil Business Newspaper تأكيد الرئيس الكوري تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين دولار للهلال الأحمر المصري، دعمًا للجهود الإنسانية في مواجهة أزمات غزة، وتعزيزًا للتضامن مع مصر والمنطقة، مشيرة إلى تأكيده دور كوريا كقوة عالمية مسؤولة تدافع عن قيم السلام والتعاون الإقليمي. كما أبرزت الصحيفة ما ورد في الخطاب الرئاسي حول عمق العلاقات المصرية الكورية، وربط “معجزة نهر الهان” بنظيرتها المصرية على ضفاف النيل، في إشارة إلى شراكة تقوم على الابتكار والتنمية المستدامة.

أما صحيفة The Chosun Daily فقد سلطت الضوء على البعد الثقافي والتعليمي للزيارة، حيث نقلت دعوة الرئيس لي لتوسيع التبادل الأكاديمي والمنح الدراسية للطلاب المصريين، وتعميق التعاون بين الجامعات في البلدين، مؤكدًا أن التلاقي الثقافي والتعليمي هو الجسر الأقوى لتعزيز الصداقة بين الشعوب، ومشيرًا إلى الدور المتنامي لما تحمله الثقافة الكورية من تأثير إقليمي ودولي.

كما تناولت صحيفة The Korea Times تدشين مبادرة SHINE باعتبارها خطوة استراتيجية لتوسيع الشراكات الكورية في الشرق الأوسط، ونشرت صورة للرئيس الكوري وهو يبادل طلاب جامعة القاهرة التحية عقب خطابه التاريخي بقاعة الاحتفالات الكبرى، في مشهد عكس عمق التفاعل الإنساني والثقافي بين الجانبين.

من جانبها، أكدت وكالة يونهاب للأنباء (YONHAP)، وهي الوكالة الوطنية الرسمية في كوريا الجنوبية، أن الرئيس لي اقترح من جامعة القاهرة مبادرة شاملة لتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط في مجالات السلام والابتكار والتبادل المعرفي والثقافي، وهو ما يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها جامعة القاهرة على المستوى الدولي.

وتؤكد جامعة القاهرة أن هذا الحضور الإعلامي الدولي المكثف للزيارة يعكس ثقة المؤسسات العالمية في دورها الريادي ومكانتها التاريخية، ويجسد قدرتها على أن تكون منصة رفيعة للحوار الحضاري وصياغة المبادرات الكبرى، بما يدعم مسيرة التعاون المصري الكوري ويؤسس لشراكات استراتيجية تخدم مستقبل الأجيال القادمة وتعزز مسارات السلام والتنمية المستدامة في المنطقة.

الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا جمهورية كوريا الجنوبية جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

مسلسل ورد وشوكولاتة

محمد العدل يروج لمسلسل ورد وشوكولاتة

مايان السيد

مايان السيد عن طلاق والديها: أتمنى يبقوا أصحاب

مسلسل ورد وشوكولاتة

مسلسل ورد وشوكولاته .. استمرار ابتزاز زينة وخطة قـ.ـتلها

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد