الأردن يطلق حملة «طفل يتعلم… أردن يتقدّم» لحماية الصغار من عمالة مخالِفة للقانون

قالت ربا الأغا مراسلة القاهرة الإخبارية، إن وزارة العمل الأردنية أطلقت حملة جديدة بعنوان «طفل يتعلم… أردن يتقدّم»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، موضحة أن الحملة تعتمد على جولات تفتيش ميدانية شاملة في مختلف محافظات المملكة للتأكد من التزام أرباب العمل بعدم تشغيل الأطفال بشكل مخالف للقانون، خاصة وأن هذا النوع من التجاوزات يُسجل بشكل متكرر بحق الأطفال الصغار.

وأشارت ربا الأغا إلى أن قانون العمل الأردني يمنع منعا باتاً تشغيل الحدث الذي لم يتجاوز 16 عاماً تحت أي ظرف، كما يحظر تشغيل من هم دون 18 في الأعمال الخطرة أو الليلية، مضيفة أن القانون يشترط ألا تتجاوز ساعات عمل الحدث 6 ساعات يومياً، وألّا يعمل في العطل الرسمية أو الأسبوعية، وهو ما تركز الحملة على مراقبته بدقة خلال الجولات التفتيشية.



اليوم العالمي للطفل

ولفتت المراسلة إلى أن الأردن احتفل باليوم العالمي للطفل من خلال سلسلة فعاليات نظمتها المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الإقليمية، وشملت محاضرات توعوية لطلبة المدارس لتعريفهم بحقوقهم، إلى جانب أنشطة تعليمية وثقافية، مضيفة أن وزارة الثقافة شاركت في الاحتفال عبر تخصيص نسبة من إصداراتها للأطفال، وتعزيز برامجها التي تدمج الفن التشكيلي والقراءة والمسرح والفنون المتنوعة، وذلك بهدف رفع الوعي الإدراكي والنفسي للطفل وحمايته من أي ممارسات تهدد طفولته.

