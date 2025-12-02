بخطوات بسيطة.. دليلك للاستعلام عن مخالفات السيارات عبر الإنترنت

وفرت بوابة مرور مصر الإلكترونية خدمة متكاملة تتيح لقائدي السيارات الاستعلام عن مخالفات مركباتهم بسهولة تامة عبر الإنترنت، وذلك في إطار جهود الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية دون الحاجة لزيارة وحدات المرور.

وتأتي هذه الخطوة لتقليل التكدس داخل المكاتب، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة مع زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، وسعي الحكومة المصرية إلى الارتقاء بجودة ‏الخدمات، وجعلها أسرع وأكثر شفافية، بما يضمن توفير تجربة أفضل للمواطن، ‏وتقليل الإجراءات الروتينية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا في السابق. ‏

وتتيح البوابة إمكانية معرفة قيمة المخالفات والغرامات المستحقة، بالإضافة إلى استخراج شهادة المخالفات إلكترونيا مع إمكانية توصيلها إلى محل الإقامة عبر خدمات البريد، مما يجعل العملية أكثر مرونة للمستخدمين.

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

2- اختيار قسم خدمات المرور من القائمة الرئيسية.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن مخالفات المركبات.

4- إدخال بيانات لوحة السيارة بشكل صحيح سواء بالأرقام أو الحروف.

5- النقر على زر عرض المخالفات لظهور إجمالي الغرامات المستحقة.

6- في حال الرغبة في معرفة أماكن وتفاصيل ارتكاب المخالفات، يمكن إدخال الرقم القومي لمالك السيارة.

7- بعد الإطلاع على البيانات، يمكن للمستخدم اختيار استخراج شهادة المخالفات وإتمام الدفع إلكترونيا.