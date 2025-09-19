سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي



كشف الإعلامي سيف زاهر عن السبب الحقيقي وراء غياب الأنجولي شيكو بانزا، مهاجم الزمالك، عن قائمة فريقه في مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز.



وقال زاهر، خلال برنامجه ملعب أون على قناة «أون سبورت»، إن خلافًا نشب بين اللاعب والمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بسبب المستحقات المالية المتأخرة، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بين الطرفين.



وأضاف أن الجهاز الفني قرر استبعاد بانزا من لقاء الإسماعيلي لتفادي أي توتر داخل الفريق، مشيرًا إلى أن فيريرا سيحسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد فوز الزمالك على الدراويش.