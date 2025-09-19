أحمد بلال: الزمالك يواصل انتصاراته والأهلي قادر على العودة



أشاد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، بفوز الزمالك على الإسماعيلي في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على اللقب.



وقال بلال، خلال ظهوره التلفزيوني عبر قناة النهار: «الزمالك يقدم أداءً مميزًا ويتصدر البطولة، ونجح في تحقيق انتصار سهل على الإسماعيلي بعد مباراة صعبة في الجولة الماضية أمام المصري.

الفرق الكبيرة دائمًا تبحث عن الفوز بغض النظر عن المنافس، والزمالك يثبت أنه يملك شخصية البطل».



وأضاف: «بطولة الدوري تحتاج لنَفَس طويل، وكل مباراة تُعد بمثابة نهائي كأس. الزمالك استحق النقاط الثلاث، حتى وإن لم يظهر الإسماعيلي بالحماس المعروف عنه».



وكشف بلال أن بعض لاعبي الزمالك تعمدوا الحصول على بطاقات صفراء للغياب عن لقاء الجونة استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة، واصفًا القمة بأنها «مباراة كبيرة وهامة للغاية».

واختتم قائلاً: «رغم تفوق الزمالك مؤخرًا، فإن الفوارق بينه وبين الأهلي ليست كبيرة، والفريق الأحمر ما زال قادرًا على العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري».