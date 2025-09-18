أحمد حسن يوجه انتقادا للفلسطيني نجم الزمالك

وجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، انتقادًا لـ الفلسطيني آدم كايد نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بسبب أداءه مع الفريق الأبيض خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي مساء اليوم.

وحقق فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، فوزا مهما، على حساب الإسماعيلي، في قمة لقاءات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين دون رد.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "أون سبورت": "هناك نقطة خلاف كبيرة في مشاركة آدم كايد كان ممكن أكثر من لاعب يحل بدلًا منه وعلى سبيل المثال أحمد حمدي كان ممكن يضيف في المكان ده أكتر منه".

وأضاف: "تغييرات يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك كلها نمطية تبديل لاعب بلاعب، مش عارف إلى اللي شايفه في آدم كايد واحنا مش شايفينه! هو لا لاعب قوي في النواحي الدفاعية ولا عنده التكملة الهجومية، مش عايز أقسوا عليه ولكن دي وجهة نظري".