لاعب الزمالك السابق: ادم كايد يمتلك مقومات رائعة

أكد مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق، أن اللاعب الفلسطيني آدم كايد يمتلك إمكانيات فنية مميزة تؤهله لحجز مكانة أساسية داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال نجم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "آدم كايد لفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب فلسطين، وهو لاعب يمتلك مقومات رائعة، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، تؤهله للنجاح مع الزمالك".



وأضاف:"آدم يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، كما يستطيع أيضًا أداء دور صانع الألعاب، وهذا يمنح الفريق تنوعًا تكتيكيًا مهمًا".



وتابع: «تابعت عددًا من مبارياته، وأرى أنه يتمتع بعقلية احترافية وشخصية قوية تناسب طبيعة اللعب لنادٍ كبير بحجم الزمالك. سأحرص على زيارته في النادي للحديث معه عن قيمة الزمالك وتاريخه".

وفي سياق آخر، كشف لاعب الزمالك السابق عن رغبة اللاعب الفلسطيني حامد حمدان في الانضمام للزمالك، قائلًا:"حامد مُصر على ارتداء القميص الأبيض، وأتمنى من إدارة بتروجيت تلبية رغبته لأنه سيكون مكسبًا كبيرًا للنادي".