فوز سهل جدًا.. كريم رمزي يعلق على مستوى الزمالك أمام الإسماعيلي

علق الإعلامي كريم رمزي، على مستوى لاعبي الزمالك أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهم على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب كريم رمزي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "فوز سهل جدا للزمالك, عبدالله السعيد كالعادة النجم الأول.. عدي الدباغ بيسجل للمباراة التانية على التوالي ودي حاجة هتفوقه.. ادم كايد لو لعب في مركز ٨ هيبين قدرات كبيرة.. تثبيت التشكيل هيفيد الزمالك جدا.. والاسماعيلي اصبح مجرد لون تيشرت شهير للأسف الشديد جدا".

وحقق الزمالك فوزا على الإسماعيلي بنتيجة ٢-٠، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل عبدالله السعيد هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء في الدقيقة ٧ من انطلاق المباراة بعد احتساب الحكم أمين عمر لركلة الجزاء لصالح خوان بيزيرا.

وسجل عدى الدباغ الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٥٦ من عمر اللقاء بعد انفراده بحارس مرمى الإسماعيلي.

وتعرض عمر جابر ظهير ايمن الزمالك لإصابة عضلية خرج على أثرها من اللقاء ودخل صلاح مصدق بدلا منه في الدقيقة ٤٥.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة ١٦ ليعزز صدارته لجدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة ٤ في المركز التاسع عشر.