أحمد بلال يعلق علي فوز الزمالك أمام الاسماعيلي

علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، على فوز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وحقق فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك فوزا مهما على حساب الإسماعيلي، في قمة لقاءات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين دون رد.

وقال أحمد بلال خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة النهار: «الزمالك يسير بخطى ثابتة في صدارة بطولة الدوري بعدما حقق انتصارًا جديدًا على الإسماعيلي، مشيرًا إلى أنها كانت مباراة عبارة عن «تقسيمة»، والزمالك حقق فوزًا صعبًا الجولة الماضية على المصري، لكن اليوم استطاع الفوز بسهولة على الدراويش».

وأضاف: «الفرق الكبيرة تبحث دائما عن الانتصارات بغض النظر عن المنافس، والزمالك يثبت أنه قادم بقوة للمنافسة على لقب الدوري رغم أنه لازال باكرًا والمشوار طويل، وبطولة الدوري تحتاج للنفس الطويل، وأن تكون كل مباراة يكون "نهائي كأس"».

وتابع: «الزمالك يستحق الصدارة، ورغم أنه لم تكن مواجهة الإسماعيلي حماسية، وكان الفريق الأبيض قادرًا على الفوز بنتيجة كبيرة، لكن الأهم هو النقاط الـ3، وهناك لاعبين تعمدوا الحصول على البطاقة الصفراء للغياب أمام الجونة، من أجل الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي».

وواصل: الزمالك بدأ الاستعداد لمواجهة الأهلي من اليوم، ويعلم أنها مباراة كبيرة للغاية، والفوز بها هام للغاية، لكن الفروقات بين الناديين ليست كبيرة بكل تأكيد، والأهلي لازال قادرًا على العودة للمنافسة بقوة على الدوري.