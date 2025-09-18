قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد بلال يعلق علي فوز الزمالك أمام الاسماعيلي

احمد بلال
احمد بلال
يمنى عبد الظاهر

علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، على فوز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وحقق فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك فوزا مهما على حساب الإسماعيلي، في قمة لقاءات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين دون رد.

وقال أحمد بلال خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة النهار: «الزمالك يسير بخطى ثابتة في صدارة بطولة الدوري بعدما حقق انتصارًا جديدًا على الإسماعيلي، مشيرًا إلى أنها كانت مباراة عبارة عن «تقسيمة»، والزمالك حقق فوزًا صعبًا الجولة الماضية على المصري، لكن اليوم استطاع الفوز بسهولة على الدراويش».

وأضاف: «الفرق الكبيرة تبحث دائما عن الانتصارات بغض النظر عن المنافس، والزمالك يثبت أنه قادم بقوة للمنافسة على لقب الدوري رغم أنه لازال باكرًا والمشوار طويل، وبطولة الدوري تحتاج للنفس الطويل، وأن تكون كل مباراة يكون "نهائي كأس"».

وتابع: «الزمالك يستحق الصدارة، ورغم أنه لم تكن مواجهة الإسماعيلي حماسية، وكان الفريق الأبيض قادرًا على الفوز بنتيجة كبيرة، لكن الأهم هو النقاط الـ3، وهناك لاعبين تعمدوا الحصول على البطاقة الصفراء للغياب أمام الجونة، من أجل الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي».

وواصل: الزمالك بدأ الاستعداد لمواجهة الأهلي من اليوم، ويعلم أنها مباراة كبيرة للغاية، والفوز بها هام للغاية، لكن الفروقات بين الناديين ليست كبيرة بكل تأكيد، والأهلي لازال قادرًا على العودة للمنافسة بقوة على الدوري.

الإسماعيلي الأهلي الزمالك الدوري الممتاز لمواجهة الأهلي

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

أبطال فيلم درويش

دينا عيب إحنا في برنامج.. وصلة هزار في لعبة تمثيل لأبطال درويش مع منى الشاذلي

وزير خارجية تركيا

وزير خارجية تركيا: سياسات إسرائيل التوسعية هي الخطر الأكبر على سوريا

نقيب الزراعيين

نقيب الزراعيين: الدولة اتخذت خطوات مهمة لعودة القطن إلى مكانته

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

