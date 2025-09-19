مصر تصطدم بكينيا في نصف نهائي بطولة افريقيا لشباب الطائرة بالقاهرة

تتجه أنظار عشاق الكرة الطائرة مساء اليوم الجمعة إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا مواجهة قوية أمام نظيره الكيني في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2025، وذلك في تمام الخامسة مساءً.

ويدخل شباب "الفراعنة" المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز في البطولة، حيث تأهلوا إلى نصف النهائي عقب الفوز على رواندا بنتيجة (3–1) في لقاء مثير، سبقه انتصار مستحق على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، إلى جانب التفوق على زيمبابوي في الافتتاح بنفس النتيجة، والفوز على أوغندا (3–2).

ويقود المنتخب المدير الفني أحمد سمير، بينما تضم البعثة جهازًا فنيًا وطبيًا متكاملًا، فيما ضمت قائمة منتخب مصر

إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.



وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر، كينيا، الكاميرون، المغرب، الجزائر، أوغندا، رواندا، وزيمبابوي، وسط منافسة قوية على اللقب.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر اسند مهمة رئاسة اللجنة المنظمة للإعلامية مني عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد،بينما تولي الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد منصب مدير البطولة في نسخة استثنائية شهدت تنظيم أكثر من رائع أشاد به جميع رؤساء الوفود المشاركة بالبطولة.