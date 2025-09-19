قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيم جونج أون يشرف على اختبارات أسلحة غير مأهولة ويؤكد أولوية تحديث الجيش
زيلينسكي يوقّع قانونًا يقيّد الوصول إلى سجلات العقارات العامة في أوكرانيا
سعر الدولار اليوم 19-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إيطاليا والنمسا تدشّنان أطول نفق سكة حديد تحت الأرض في العالم
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تصطدم بكينيا في نصف نهائي بطولة افريقيا لشباب الطائرة بالقاهرة

الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق الكرة الطائرة مساء اليوم الجمعة إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا مواجهة قوية أمام نظيره الكيني في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية 2025، وذلك في تمام الخامسة مساءً.

ويدخل شباب "الفراعنة" المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز في البطولة، حيث تأهلوا إلى نصف النهائي عقب الفوز على رواندا بنتيجة (3–1) في لقاء مثير، سبقه انتصار مستحق على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، إلى جانب التفوق على زيمبابوي في الافتتاح بنفس النتيجة، والفوز على أوغندا (3–2).

ويقود المنتخب المدير الفني أحمد سمير، بينما تضم البعثة جهازًا فنيًا وطبيًا متكاملًا، فيما ضمت قائمة منتخب مصر 
إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.


وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي: مصر، كينيا، الكاميرون، المغرب، الجزائر، أوغندا، رواندا، وزيمبابوي، وسط منافسة قوية على اللقب.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر اسند مهمة رئاسة اللجنة المنظمة للإعلامية مني عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد،بينما تولي الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد منصب مدير البطولة في نسخة استثنائية شهدت تنظيم أكثر من رائع أشاد به جميع رؤساء الوفود المشاركة بالبطولة.

منتخب الشباب كرة الطائرة اخبار الطائرة اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

طائرة مسيرة

مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

ترشيحاتنا

أسواق الخضروات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة

طقس اسوان

الطقس في أسوان اليوم الجمعة

محطة اسوان

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد