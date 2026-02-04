قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء: نسعى لتنمية شاملة في الصعيد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار
إيران تقرر نقل المحادثات مع أمريكا من إسطنبول إلى عمان
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ابنة حياة الفهد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد عودتها إلى الكويت

حياة الفهد
حياة الفهد
أحمد إبراهيم

كشفت ابنة الفنانة حياة الفهد التطورات الصحية لوالدتها بعد ان عادت الى الكويت وتوجه رسالة تطمأن فيها الجمهور العربي والخليجي. 

وقالت ابنة حياة الفهد في تصريحات إذاعية: وصلنا أمس الكويت وما نقول إلا الحمد الله وإحنا راضين بقضاء الله وقدره وإن شاء الله القادم أفضل، وتستجيب للعلاج مرة تانية.

حياة الفهد تعود الى الكويت 

وقد أصدرت إدارة أعمال الفنانة القديرة حياة الفهد بيانا كشفت فيه عن عودة الفنانة إلى الكويت لاستكمال علاجها بعد فشل علاجها في المملكة المتحدة لشدة أصابتها. 

وقالت إدارة أعمال حياة الفهد، في بيانها، إن الفنانة حياة الفهد عادت إلى أرض الكويت بعد رحلة علاج في المملكة المتحدة، والتي لم تُكلل بالنجاح نتيجة شدة الإصابة بالجلطة، وذلك وفقًا للتقارير الطبية.

وأضاف  البيان أنه تقرر استكمال علاج الفنانة داخل دولة الكويت، حيث ترقد حاليًا تحت الرعاية الطبية داخل وحدة العناية المركزة، مشيرًا إلى أنه وبناءً على توصيات الفريق الطبي، يُمنع استقبال الزيارات في الوقت الحالي.

واستكمل البيان  بالدعاء للفنانة القديرة بالشفاء العاجل، وأن يمنّ الله عليها بالصحة والعافية ويعيدها سالمة إلى أهلها ومحبيها، مقدّمة الشكر لكل من حرص على الدعاء لها والاطمئنان على حالتها الصحية.

حياة الفهد أعمال حياة الفهد أفلام حياة الفهد الفنانة جياة الفهد مرض حياة الفهد

