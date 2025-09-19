قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة
عمل شيال ووصيته لم تنفذ.. أسرار في حياة جميل راتب
سر مقولة المحمول قطعة من إسرائيل.. حكاية تطبيق يتسلل إلى هواتف سامسونج في الشرق الأوسط
عبر منصة إكس.. وزير دفاع الاحتلال يهدد زعيم ميليشيا الحوثي بالاغتيال
الزمالك يصرف مكافأت الفوز بمباريات الدوري للاعبين
إيرادات السينما أمس.. تفوق عمرو يوسف والشاطر بالمركز الثاني
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
رياضة

الزمالك يصرف مكافأت الفوز بمباريات الدوري للاعبين

سارة عبد الله

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن بشرى داخل نادي الزمالك بشأن مستحقات اللاعبين.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: "الزمالك يصرف مكافآت الفوز في مباريات الدوري للاعبين ويجهز دفعة من المستحقات خلال الساعات القادمة".

وحقق الزمالك فوزا على الإسماعيلي بنتيجة  ٢-٠، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل عبدالله السعيد هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء في الدقيقة ٧ من انطلاق المباراة بعد احتساب الحكم أمين عمر لركلة الجزاء لصالح خوان بيزيرا.

وسجل عدى الدباغ الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٥٦ من عمر اللقاء بعد انفراده بحارس مرمى الإسماعيلي.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة ١٦ ليعزز صدارته لجدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة ٤ في المركز التاسع عشر.

سيف زاهر الزمالك لاعبو الزمالك

