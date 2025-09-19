الزمالك يصرف مكافأت الفوز بمباريات الدوري للاعبين

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن بشرى داخل نادي الزمالك بشأن مستحقات اللاعبين.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: "الزمالك يصرف مكافآت الفوز في مباريات الدوري للاعبين ويجهز دفعة من المستحقات خلال الساعات القادمة".

وحقق الزمالك فوزا على الإسماعيلي بنتيجة ٢-٠، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل عبدالله السعيد هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء في الدقيقة ٧ من انطلاق المباراة بعد احتساب الحكم أمين عمر لركلة الجزاء لصالح خوان بيزيرا.

وسجل عدى الدباغ الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٥٦ من عمر اللقاء بعد انفراده بحارس مرمى الإسماعيلي.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة ١٦ ليعزز صدارته لجدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة ٤ في المركز التاسع عشر.