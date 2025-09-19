قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
رياضة

يعقوب السعدي يتغنى بـ سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره في الأهلي

يعقوب السعدي
يعقوب السعدي
سارة عبد الله

علق الإعلامي الإماراتي، يعقوب السعدي، على جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وكتب يعقوب السعدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “نادرون بين «الأهلاوية» الذين يشبهون الأهلي، قِيَمًا وأهدافًا وحضورًا. لا شك أن روح الأهلي في الجميع، لكن أولئك المتشبثين بأبهى ما في الأهلي، المدافعين عنه، من يخوضون الحروب لأجله دون انتظار مغانم، لن تجد الكثير منهم.. ستجدهم فرادى تتركز أحلامهم وربما حياتهم حول الأهلي، مثلما هو حال سيد عب الحفيظ، الذي يشبه الأهلي، وربما لا توجد قضية في حياته أهم من الأهلي”.

وتابع: “أذكر أنهم سألوا سيد عبدالحفيظ ذات مرة: هل ستترشح لمجلس إدارة الأهلي؟، فأجاب: لن أفعلها إلا بعد أن أستشير كبير الأهلي”.

وواصل: “منذ أيام واجه السؤال الملغم في الاستديو: لماذا اختاروا وليد صلاح الدين مديرًا للكرة بدلاً منك؟.. لم يَثُر ولم يتجاوز وحتى لم يناور، وإنما تمنى بحب بالغ وبود واضح كل الخير والتوفيق للأهلي ولوليد. وسُئل ذات مرة عن علاقته بالخطيب، فتحدث عن موقف من مواقف كثيرة له مع «بيبو» بعدما أجرى عملية جراحية خطيرة خارج مصر، وكان أول اتصال وأول كلام له بعد العملية مع «بيبو»”.

وأضاف السعدي: “لا دافع هنا لكلامي سوى حب الأهلي، وصالح الأهلي، والحقيقة أن سيد بصفاته وكبريائه ووفائه ونظافة يده وقلبه وسيرته، تجسيد للأهلي، هو مثله «نسر»، لا يقبل إلا أن يحلق عالياً، فوق المواقف والمشاعر وفوق أولئك المتربصين، الذين يقف سيد عبدالحفيظ منذ سنوات عظمةً في حلوقهم.. هو مثل الأهلي «نسرٌ في السماء» شموخاً وإخلاصاً وكبرياءْ”.

واستطرد: “كل المواقف أثبتت أن سيد عبدالحفيظ مخلوط بحب الأهلي، وأن حبه للكيان ليس مجرد كلام، لكنها مواقف، تواصلت مع سيد طوال مسيرته لاعباً وإداريا، وهو دوماً خير داعم للقلعة الحمراء في الإعلام وخارجه، بل إن الدور الذي قام به سيد ربما لم يُجِده بهذه البراعة سواه، وقد كانت منطقة خالية في الأهلاوية حتى جاء سيد وملأ فراغها بذكائه الفطري وذاكرته القوية وردوده العبقرية”.

وأشار: “من النادر أن تعثر على إداري بهذا الشكل وهذه المواصفات والقيم والمباديء والنخوة، والأهم الشرف المتناهي في الخصومة إن وُجدت، فعلى الرغم من خلافه مع الإدارة الفترة الماضية والذي يعلمه القاصي والداني، ورغم محاولات الوقيعة من «الأرزقية» إلا أن سيد لم يقع أبداً في هذا الفخ، ولم يتحدث عن الأهلي بسوء”.

واختتم: “لا أتجاوز إن قلت إن سيد يمثل كل الأهلاوية الحقيقيين ويرضيهم ويريدونه حيث يليق به وبإمكاناته وحبه للأهلي، وشخصياً أراه مستقبل الإدارة في الأهلي، فقد كان ناجحاً ومميزاً في كل أطواره وفي كل خطوة خطاها، والأهم معدنه الأصيل، وإخلاصه الذي لا يقبل التشكيك..الأهم العطاء والمحبة والوفاء، وهذا ما تريده القلعة الحمراء”.

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

جوجل Gemini

خطوة بخطوة.. أسهل طريقة لعمل صور الترند الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

اطارات السيارة

7 نصائح لحماية إطارات السيارات من التلف والمخاطر

جيتور X90 PLUS 

بمساحة عائلية.. جيتور X90 PLUS أعلى فئة| أسعار سوق المستعمل

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

