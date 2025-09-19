يعقوب السعدي يتغنى بـ سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره في الأهلي

علق الإعلامي الإماراتي، يعقوب السعدي، على جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وكتب يعقوب السعدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “نادرون بين «الأهلاوية» الذين يشبهون الأهلي، قِيَمًا وأهدافًا وحضورًا. لا شك أن روح الأهلي في الجميع، لكن أولئك المتشبثين بأبهى ما في الأهلي، المدافعين عنه، من يخوضون الحروب لأجله دون انتظار مغانم، لن تجد الكثير منهم.. ستجدهم فرادى تتركز أحلامهم وربما حياتهم حول الأهلي، مثلما هو حال سيد عب الحفيظ، الذي يشبه الأهلي، وربما لا توجد قضية في حياته أهم من الأهلي”.

وتابع: “أذكر أنهم سألوا سيد عبدالحفيظ ذات مرة: هل ستترشح لمجلس إدارة الأهلي؟، فأجاب: لن أفعلها إلا بعد أن أستشير كبير الأهلي”.

وواصل: “منذ أيام واجه السؤال الملغم في الاستديو: لماذا اختاروا وليد صلاح الدين مديرًا للكرة بدلاً منك؟.. لم يَثُر ولم يتجاوز وحتى لم يناور، وإنما تمنى بحب بالغ وبود واضح كل الخير والتوفيق للأهلي ولوليد. وسُئل ذات مرة عن علاقته بالخطيب، فتحدث عن موقف من مواقف كثيرة له مع «بيبو» بعدما أجرى عملية جراحية خطيرة خارج مصر، وكان أول اتصال وأول كلام له بعد العملية مع «بيبو»”.

وأضاف السعدي: “لا دافع هنا لكلامي سوى حب الأهلي، وصالح الأهلي، والحقيقة أن سيد بصفاته وكبريائه ووفائه ونظافة يده وقلبه وسيرته، تجسيد للأهلي، هو مثله «نسر»، لا يقبل إلا أن يحلق عالياً، فوق المواقف والمشاعر وفوق أولئك المتربصين، الذين يقف سيد عبدالحفيظ منذ سنوات عظمةً في حلوقهم.. هو مثل الأهلي «نسرٌ في السماء» شموخاً وإخلاصاً وكبرياءْ”.

واستطرد: “كل المواقف أثبتت أن سيد عبدالحفيظ مخلوط بحب الأهلي، وأن حبه للكيان ليس مجرد كلام، لكنها مواقف، تواصلت مع سيد طوال مسيرته لاعباً وإداريا، وهو دوماً خير داعم للقلعة الحمراء في الإعلام وخارجه، بل إن الدور الذي قام به سيد ربما لم يُجِده بهذه البراعة سواه، وقد كانت منطقة خالية في الأهلاوية حتى جاء سيد وملأ فراغها بذكائه الفطري وذاكرته القوية وردوده العبقرية”.

وأشار: “من النادر أن تعثر على إداري بهذا الشكل وهذه المواصفات والقيم والمباديء والنخوة، والأهم الشرف المتناهي في الخصومة إن وُجدت، فعلى الرغم من خلافه مع الإدارة الفترة الماضية والذي يعلمه القاصي والداني، ورغم محاولات الوقيعة من «الأرزقية» إلا أن سيد لم يقع أبداً في هذا الفخ، ولم يتحدث عن الأهلي بسوء”.

واختتم: “لا أتجاوز إن قلت إن سيد يمثل كل الأهلاوية الحقيقيين ويرضيهم ويريدونه حيث يليق به وبإمكاناته وحبه للأهلي، وشخصياً أراه مستقبل الإدارة في الأهلي، فقد كان ناجحاً ومميزاً في كل أطواره وفي كل خطوة خطاها، والأهم معدنه الأصيل، وإخلاصه الذي لا يقبل التشكيك..الأهم العطاء والمحبة والوفاء، وهذا ما تريده القلعة الحمراء”.