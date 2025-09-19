محمد يوسف عن تصريحات آدم وطني: أسلوب لا يناسب منظومة الأهلي

علق محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، على تصريحات آدم وطني وكيل اللاعب إمام عاشور.

وقال يوسف في تصريحات له: “أنا مدير رياضي لنادٍ كبير وهو الأهلي، وبالتالي لن أرد على وكيل لاعبين.. الأسلوب الذي يتعامل به لا يناسب منظومة الأهلي، وكذلك لا يتناسب مع شخصيتي، هذا ما أستطيع قوله”.

تصريحات وكيل إمام عاشور

قال "وطني" في تصريحات نقلها الإعلامي هاني حتحوت عبر "أون سبورت إف إم": "إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر وإفريقيا ويستحق الاحترام الكامل".

وأضاف "تجربة اللاعب في أوروبا مع نادي ميتلاند كانت ناجحة، وعودته إلى مصر جاءت بقرار شخصي منه وليس بسبب فشل احترافي".

وأوضح أن "الأهلي يملك عروضًا كثيرة للاعب، لكن الهدف هو اختيار الوجهة الأكثر ملاءمة لمستقبله".

ولفت وطني، إلى أن: "إصابة إمام عاشور في كأس العالم للأندية عطلت بعض الأمور، وقرار الأهلي بعدم التعامل معي لا يمثل لي أزمة، لكنني أعتبره عدم احترام للاعب نفسه".

ونوه في تصريحاته: "جلبت للأهلي هذا العام 650 مليون جنيه دون مقابل، ومع ذلك يظل اهتمامي الأول هو مصلحة اللاعبين الذين أمثلهم".