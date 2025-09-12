كنت أعلم انه سيفعلها.. رسالة مؤثرة من يعقوب السعدي لـ الخطيب

علق الإعلامي يعقوب السعدي، في منشور مؤثر على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" على قرار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالابتعاد عن منصبه، رغم كل النجاحات والإنجازات التي تحققت في عهده، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بدافع شخصي ونابع من شخصية استثنائية لا تتاجر بالمجد أو البطولات.

وقال السعدي: “كنت أعلم أن الكابتن محمود الخطيب سيفعلها، سيقرر وهو وسط كل هذا الضوء وكل هذا الإنجاز أن يبتعد، والسبب ببساطة أنه محمود الخطيب”.

وأضاف: “الخطيب ليس من أولئك الذين يتاجرون بالنجاح، فهو الفارس الذي يريد أن يستريح، ويكترث بصحته بعد سنوات من العطاء غير المنقطع”.

وسلط السعدي الضوء على مسيرة الخطيب الحافلة، مشيرًا إلى أنه “لا أحد حقق ما حققه بيبو، ولا أحد أحب الأهلي كما أحبه”. مستعرضًا أرقامه القياسية كلاعب ومسؤول: أكثر من 550 هدفًا، نحو 300 مباراة، عشرات البطولات المحلية والقارية، وألقاب فردية كأفضل لاعب في إفريقيا والعالم العربي، وأول من جمع بين التتويج بدوري الأبطال لاعبًا ورئيسًا.

وأشار السعدي إلى إنجازات الخطيب خلال فترة رئاسته للنادي الأهلي، التي استمرت ثماني سنوات، حيث توج الفريق بستة ألقاب للدوري، وثلاثة ألقاب للكأس، وستة ألقاب للسوبر، إلى جانب أربعة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقبين للسوبر الإفريقي، وثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.

وأشاد بالطفرة الإنشائية التي شهدها الأهلي في عهده، من افتتاح فروع جديدة إلى بناء استاد الأهلي الحلم، فضلًا عن القفزة في الموارد المالية، والتكريمات القارية والدولية التي حصدها النادي في عهده، مثل جائزة نادي القرن والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط عام 2020، وجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط عام 2024.

وختم السعدي حديثه برسالة وفاء قائلا: «الخطيب هو الرئيس التاريخي للأهلي.. يسكن في منطقة لا يسكنها سواه. إن لم يكن رئيسًا، فسيظل رمزًا ومرجعية ومصدر إلهام للنادي، ولن يبتعد عن القلوب التي أحبته، سيظل أغنية وهتافًا وقصيدة في مدرجات القلعة الحمراء».