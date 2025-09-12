قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرع يفجر مفاجأة: إسرائيل نادمة على سقوط نظام الأسد
أحمد موسى: العالم قال كلمته في الأمم المتحدة.. والتصويت يمثل رسالة قوية ضد سياسات إسرائيل
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع يحيي الفخراني في مسرحية الملك لير... صور
أحمد موسى: شرم الشيخ تتميز بحركة سياحية نشطة وفنادق مكتظة بالسائحين
كنت أعلم انه سيفعلها.. رسالة مؤثرة من يعقوب السعدي لـ الخطيب
أحمد موسى: كلمة النائب أبو العينين أكدت أهمية الاستثمار في أفريقيا والتغيرات المناخية
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
كنت أعلم انه سيفعلها.. رسالة مؤثرة من يعقوب السعدي لـ الخطيب

يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي يعقوب السعدي، في منشور مؤثر على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" على قرار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالابتعاد عن منصبه، رغم كل النجاحات والإنجازات التي تحققت في عهده، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بدافع شخصي ونابع من شخصية استثنائية لا تتاجر بالمجد أو البطولات.

وقال السعدي: “كنت أعلم أن الكابتن محمود الخطيب سيفعلها، سيقرر وهو وسط كل هذا الضوء وكل هذا الإنجاز أن يبتعد، والسبب ببساطة أنه محمود الخطيب”.

وأضاف: “الخطيب ليس من أولئك الذين يتاجرون بالنجاح، فهو الفارس الذي يريد أن يستريح، ويكترث بصحته بعد سنوات من العطاء غير المنقطع”.

وسلط السعدي الضوء على مسيرة الخطيب الحافلة، مشيرًا إلى أنه “لا أحد حقق ما حققه بيبو، ولا أحد أحب الأهلي كما أحبه”. مستعرضًا أرقامه القياسية كلاعب ومسؤول: أكثر من 550 هدفًا، نحو 300 مباراة، عشرات البطولات المحلية والقارية، وألقاب فردية كأفضل لاعب في إفريقيا والعالم العربي، وأول من جمع بين التتويج بدوري الأبطال لاعبًا ورئيسًا.

وأشار السعدي إلى إنجازات الخطيب خلال فترة رئاسته للنادي الأهلي، التي استمرت ثماني سنوات، حيث توج الفريق بستة ألقاب للدوري، وثلاثة ألقاب للكأس، وستة ألقاب للسوبر، إلى جانب أربعة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقبين للسوبر الإفريقي، وثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.

وأشاد بالطفرة الإنشائية التي شهدها الأهلي في عهده، من افتتاح فروع جديدة إلى بناء استاد الأهلي الحلم، فضلًا عن القفزة في الموارد المالية، والتكريمات القارية والدولية التي حصدها النادي في عهده، مثل جائزة نادي القرن والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط عام 2020، وجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط عام 2024.

وختم السعدي حديثه برسالة وفاء قائلا: «الخطيب هو الرئيس التاريخي للأهلي.. يسكن في منطقة لا يسكنها سواه. إن لم يكن رئيسًا، فسيظل رمزًا ومرجعية ومصدر إلهام للنادي، ولن يبتعد عن القلوب التي أحبته، سيظل أغنية وهتافًا وقصيدة في مدرجات القلعة الحمراء».

الإعلامي يعقوب السعدي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لسوبر الإفريقي

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

فلسطين

عبد الفتاح دولة: قرار الأمم المتحدة انتصار دولي لحل الدولتين والحق الفلسطيني

أرشيفية

بـ62 جنيه.. الشعبة تعلن مفاجأة عن أسعار الدواجن وتكشف أسباب التراجع

نتنياهو

مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في غزة: القطاع في حاجة لوقف العدوان المروع

أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع يحيي الفخراني في مسرحية الملك لير... صور

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

