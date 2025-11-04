كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

كرم مركز الإمام الإسلامي للقرآن الكريم وعلومه بقرية غمازة الكبرى بمركز الصف محافظة الجيزة 1030 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم كما كرم عدد كبير من أمهات الطلاب



وشهدت الاحتفالية، التى أقيمت وسط حضور جماهيرى كبير من أبناء القرية والقرى المجاورة، تكريم 1030 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، الذين أعربوا عن فخرهم بالنماذج المشرفة من أبناء المركز.

ونظم الطلاب وأهالي القرية ممر شرفي للطلاب من حفظة القرآن الكريم خلال تكريمهم كما شهد الاحتفال تكريم أمهات الطلاب لدورهم الكبير في تحفيظ ومراعاة أبنائهم

وارتدت الطالبات الملابس البيضاء وبينما الأمهات ارتدن التيجان على رؤوسهن فى وتعالت الزغاريد احتفالًا بحفظهم القرآن الكريم ورفع الطلاب علم مصر خلال الاحتفالية