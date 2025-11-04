خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

تداول خلال الساعات الماضية العديد من الشائعات التى تفيد بزواج الفنان عمرو المهدي والفنانة زينة ، وذلك بعد أن انتشرت صورة تجمعهما بملابس الزفاف ، مما أثار فضول الجمهور وازدادت الشكوك بشأن حقيقة الأمر.

ولكن سرعان ما خرج الثنائي وعلق كل منهما على حقيقة الأمر ، وقال عمرو المهدي فى تصريحات صحفية، أن زينة فنانة كبيرة وليها جمهور كبير مهتم بكل أخبارها، لكن الصورة اللى جمعتنا وانتشرت على السوشيال ميديا كانت من كواليس مسلسل ورد وشوكولاتة».

وتابع : «كنا بنصور المشهد وزينة قالتلي استني كدا، وبعتت صورة من الكواليس بلبس الفرح لحد وبعدها اتفجأت أن الناس بتكلمني تباركلي على الجواز وأزاي مقولش لحد أننا اتجوزنا».

ومن جانب الفنانة زينة ، قالت فى أول تعليق لها على هذه الشائعة، أنها شعرت بالدهشة من تصديق البعض لهذا الخبر، معلقة، “استغربت من ردة فعل الناس اللي صدقوا أني فعلا اتجوزت كأن الموضوع كان حملًا على قلوبهم”.

وأكدت زينة أن علاقتها بعمرو المهدي هى فقط علاقة فنية وأن المشهد الذي ظهر في الصوركان جزء من أحداث المسلسل.