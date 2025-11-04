بالقوة الضاربة .. تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول، اليوم الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أنفيلد”.

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي - ميليتاو - دين هويسن - كاريراس.

الوسط: كامافينجا - تشواميني - أردا جولر - بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

ويخوض ليفربول اللقاء بعدما تنفس الصعداء بفوزه على أستون فيلا 2-0، لينهي سلسلة من أربع هزائم متتالية في البريميرليج، ويستعيد بعض الثقة تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت.

أما ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (15 لقبًا)، فيعيش فترة انتعاشة رغم الهزيمة الوحيدة التي تلقاها هذا الموسم بخماسية أمام أتلتيكو مدريد، بعد أن حسم كلاسيكو الليجا لصالحه أمام برشلونة.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ليفربول في المركز العاشر بـ6 نقاط.