مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

رئيس الوزراء: برنامج تكافل وكرامة أصبح حقا تشريعيا ينظمه القانون

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن المنطقة والعالم يموجان بالعديد من الأزمات، مشيرا إلى أن هذه القمة تعقد في خضم ظروف سياسية شديدة التعقيد.

ولفت رئيس الوزراء خلال كلمته بالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، أن مصر تؤكد على المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة في تحقيق التنمية.

ولفت إلى أن برنامج تكافل وكرامة أصبح حقا تشريعيا ينظمه القانون.

وشدد على أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تطوير الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية

وأوضح أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي الوبائي الكبدي، كما أنها تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده.

وشدد على أن مصر تعمل وفق سياسة تربط الحماية بالتنمية بالتمكين الاقتصادي.

سفير ألمانيا من معبر رفح: مستعدون لبذل أقصى جهد لتهدئة الوضع بغزة

ثمن سفير ألمانيا لدى مصر، الجهود المصرية لتقديم المساعدات لغزة، مشيدا بجهود مصر والوسطاء لوقف إطلاق النار بغزة.

وقال السفير الألماني بالقاهرة، خلال زيارته لـ معبر رفح المصري: “نأمل استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ومستعدون لبذل أقصى جهد لتهدئة الوضع في غزة”.

وأضاف أن إعادة الأعمار هي الأولوية الثانية، وأن بلاده مستعدة لدعم مصر في المؤتمر الذي سيتم عقده قريبا، ومهتمة بتحسين الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي

أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد، أنه “آن الأوان لوقف الحرب في السودان، وندعو إلى إيجاد حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته”.

وقال أمير دولة قطر، خلال عاجل على قناة “القاهرة الإخبارية”: “ندعو العالم لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني حتى تحقيق العدالة”.

وأوضح أن الفلسطينيين بحاجة إلى الدعم الاجتماعي.

تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة

أثارت تصريحات الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري جدلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد توقعه بإجراء تعديل وزاري بعد الانتخابات البرلمانية، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لن يكون رئيساً للحكومة الجديدة، وذلك بعد أن ظل في هذا المنصب لمدة 8 سنوات.



ورد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على سؤال " هل سيكون هناك مجلس وزراء جديد بعد الانتخابات البرلمانية وهل هناك رئيس وزراء جديد أم سيستمر الدكتور مصطفى مدبولي".

مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح

شهدت الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة بشأن موقف أسعار الخبز السياحي والمدعم من التحرك بعد رفع أسعار المواد البترولية، والبعض خرج وأكد أن هناك تحركات، والبعض الآخر قال إن الخبز المدعم سيظل كما هو والدولة تتحمل فارق السعر، لكن السياحي سيرتفع.

وفي هذا الإطار، قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، إن العادة جرت في حال اجتماع لجنة تسعير الوقود وإعلان تحريك الأسعار ارتفاعًا، أن تتحمل التموين فارق التكلفة في الخبز المدعوم.

جوتيريش: هناك 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع حول العالم

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، إن هناك 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع حول العالم.

وأوضح أن الدول النامية لا تحصل على مستوى الدعم المطلوب، متابعا: “نحن بعيدون حتى الآن عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

في سياق آخر، كشف موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4568 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5330 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6091 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 42640 جنيها.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.28 جنيه للبيع و47.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 54.54 جنيه للبيع، و54.42 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 62.17 جنيه للبيع، 62.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.60 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.87 جنيه للبيع، و12.84 جنيه للشراء.

انفراج أزمة أدوية الفشل الكلوي.. استقرار الأسواق والمخزون يكفي الأشهر المقبلة

شهدت الأسواق الطبية انفراجة ملحوظة في أزمة أدوية وحقن الفشل الكلوي التي كانت قد أثارت قلق المرضى خلال الأشهر الماضية، حيث عادت حركة التوريد والتوزيع إلى طبيعتها، مع توافر كميات كبيرة من الأدوية تكفي لعدة أشهر مقبلة.

استقرار في صرف الجرعات

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة»، أن المرضى يتلقون جرعاتهم في المواعيد المحددة دون أي تأخير، موضحا: أغلب المصابين بالفشل الكلوي يحصلون على العلاج من خلال منظومة التأمين الصحي، بما يضمن انتظام حصولهم على الدواء بصورة منتظمة ومستقرة.

نفي الشائعات حول نقص الأدوية

ونفى رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول استمرار أزمة نقص الأدوية، حيث تبين أن تلك المعلومات قديمة ولا تعكس الوضع الحالي. وتشير التقارير إلى أن الأصناف المحلية متوفرة بكميات كبيرة في الصيدليات، إلى جانب الأصناف المستوردة التي جرى ضخها مؤخرًا لتلبية احتياجات المرضى.